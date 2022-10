Trauma speváka Tomáša Klusa: Výčitky pre smrť maličkej sestry!

Spevák Tomáš Klus bol v nedeľu večer hosťom relácie Povídej na Prime. Okrem iného prehovoril aj o traume zo smrti svojej sestry.

Keď mal osem rokov, ona nemala ani len rok. A diagnostikovali jej rakovinu! „Sestra odišla, keď som mal osem rokov. Bolo to strašne rýchle,” zveril sa pred kamerami. „Mal som z toho veľkú traumu,” dodal.

Ako totiž moderátorke prezradil, v tom čase si myslel, že by bolo lepšie, keby žiadnu sestru ani nemal. „Bola malinká a plakala. J aosm vtedy chodil na ranné tréningy a vždy som si hovoril, že by som radšej žiadnu segru nemal. Že furt vrieska a ja sa nemôžem vyspať. Potom som to niesol veľmi ťažko a vyčítal som si, že som jej smrť privolal,” zveril sa spevák.

Jeho sestrička zomrela v roku 1993. Ak by prišla na svet o čosi neskôr, situácia by sa mohla vyvinúť úplne inak. „Nedávno sme hrali vo Fakultnej nemocnici brno, kde som stretol pána doktora, ktorý ju mal na starosti. Hovoril, že keby sa narodil o dva roky neskôr, prežila by to, Že už existuje liek,” uviedol smutne Klus.