Tu niečo naozaj nesedí: Diváci markizáckej Svadby si všimli podstatný detail... Toto vážne?!

Televízia sa, samozrejme, nevyhla niekoľkým komentárom na adresu Gabiky a Stana, ktorí sa pred kamerami vzali. Niektorí si už klasicky mysleli, že ide o hru a neverili, že by mohla byť svadba skutočná. Čo, ako sme sa dozvedeli, naozaj bola a celé nakrúcanie prebiehalo tak, ako to diváci videli v televízii. Až na malý detail, ktorý takpovediac trošku nevyšiel.

Len pár hodín pred obradom ešte Stano zarastený nebol. Zdroj: TV MARKÍZA

Na obraz sa totiž dostali dokrútky, ktoré manželia nakrúcali sami, keď neboli prítomné markizácke objektívy. Na jednej z nich bol ženích pripravujúci sa na svadbu a podľa lišty na obraze malo ísť o ráno pred obradom. To však akosi nevychádza. „Dobré ráno. Už je 11 hodín a napätie stúpa. Už si to začínam aj uvedomovať v hlave, že vlastne sa idem ženiť. To je sila,“ povedal so smiechom Stano a potom už nasledovali zábery na raňajkujúcu Gabiku s kamarátkami.

Večer už mal na tvári takýto porast. Zdroj: TV MARKÍZA

Ľudia, ktorí reláciu neskôr komentovali na sociálnych sieťach, si pritom všimli niečo divné. Ženíchova vizitka mala vzniknúť v deň obradu, no ako je potom možné, že o niekoľko hodín pred oltárom už vyzeral inak? „Ste si všimli, že vo videu z rána pred svadbou je oholený a na svadbe už zarastený? Riadne rýchlo zarastá,” napísala istá Dominika a jej komentár "lajklo" hneď niekoľko ľudí. Stanova brada je na spomínaných záberoch skutočne rozdielna. Buď teda používa naozaj kvalitné kozmetické prípravky, vyhladzujúce filtre alebo...

Na to, že niečo nesedí, prišli televízni diváci. Zdroj: TV MARKÍZA ​

Na tento detail sme sa opýtali aj priamo kompetentných v televízii Markíza. „Nakrúcanie každej televíznej šou je časovo veľmi náročné, a tak tomu nebolo inak ani pri výrobe šou Svadba na prvý pohľad. Tu mal štáb ešte sťaženú prácu tým, že museli veľmi striktne dohliadnuť na to, aby sa páry pred svadbou nevideli. A tak sa mohlo stať, že zopár záberov Stana z prípravy na svadbu sa z časových dôvodov nakrútilo o deň-dva skôr," vyjadrila sa pre topky.sk PR manažérka Ľudmila Raceková.