Vtipné spomienky Gabiky Marcinkovej: Vianočná tradícia, ktorá vám vyčaruje úsmev na tvári!

„My sme boli odmalička veľké čitateľky... Otec doteraz rozpráva príbehy, ako mal kvôli nám potom problém tých kaprov zabiť a pripraviť, keď sme s nimi mali taký blízky vzťah... Odvtedy tieto rybky u nás neboli,“ zasmiala sa v rozhovore.

Ďalšou vianočnou spomienkou z herečkinho detstva je živý stromček. Ten však mali doma iba raz. „Inak si ten náš umelý odkrútil dvadsať alebo tridsať rokov, či koľko sme ho mali... Samozrejme, ten živý má väčšie čaro... Keď je v tom byte alebo dome umelá hmota, to tiež nie je úplná výhra,“ usúdila

Koniec, nejdeme sa stresovať

„Ja osobne ešte v sebe ohľadom tohto nemám celkom riešenie. Posledné tri, štyri roky, odkedy som sa vydala, trávime Vianoce u mojich rodičov a u rodičov môjho muža v Prešove, takže vlastný stromček ani nemáme, no je dosť možné, že keď budeme toto riešiť doma my, budeme mať len nejakú drevenú atrapu alebo to budeme robiť dekoračne nejako úplne inak,“ zamyslela sa Marcinková, ktorej prioritou je prežiť Vianoce každý rok bez stresu.

Zdroj: Jan Zemiar

„Ja si veľmi vážim najmä mojich rodičov, že si tak desať, pätnásť rokov dozadu povedali 'Koniec, nejdeme sa stresovať, nejdeme vypekať zbytočnosti, z ktorých má potom aj tak každý výčitky, keď si ich dá a nejdeme si kupovať darčeky len preto, aby bolo pod stromčekom plno. Ideme si dať knihu a ideme si užívať atmosféru Vianoc.' Možno, keď bude naša Emka staršia, niečo podobné zavedieme aj my. Teraz je malé bábätko, na Vianoce bude mať rok aj tri, štyri mesiace. Najväčšia zábava teda pre ňu bude roztrhať tie papiere. A určite bude vnímať aj svetielka,“ zhodnotila sympatická herečka, ktorá si chce Vianoce dosýta užiť.

Nepredajme pokoj

„Najdôležitejšie je, a na to by sme mali všetci pamätať, naozaj nepredať ten pokoj, ktorý by mali Vianoce prinášať, za zoznam povinností, ktorý sme si všetci napísali - že musí byť upratané a všade musí byť čisto... Tak nech nie je. Asi tak,“ vyjadrila sa 31-ročná brunetka.

Zdroj: Peter Frolo

„Ja som vždy mala rada na Vianoce ten pokoj. Ráno sme si navarili, všetko bolo pripravené... Moja mama by síce o pokoji možno nehovorila - to viem oceniť až po čase, čo všetko vedela pre tú rodinu urobiť, aby sme ten pokoj cítili... A posledné roky sme to mali tak, že sme sa pred večerou vždy chodili prejsť. To je pre mňa tá najpríjemnejšia časť Štedrého dňa... Keď vyjdeme do zimy, ideálne do snehu, dáme si nejakú malú túru a potom prídeme takí príjemne unavení a vyhladovaní domov. Odporúčam,“ uzavrela Marcinková.