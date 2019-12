Sviatky po novom: Vianoce Ivety Malachovskej preč z domu!

V júli tohto roku vydávala Iveta Malachovská svoju jedinú dcéru. Z Kristíny je tak dnes mladá pani Kocianová a tieto Vianoce sú jej prvé s novým priezviskom a najmä s manželom. Keďže doteraz vždy sviatkovala moderátorka s manželom Martinom Malachovským a ich dcérou, ako to bude tento rok? Doma na Štedrý deň nebude.

prezradila nám svoje plány na tento rok Iveta.

Kým však bola jej dcéra slobodná, Vianoce vždy trávili spolu a mali aj spoločný rituál. „My sme trávievali vždy spolu ako rodina a kým žila moja mamička, ktorá minulý rok zomrela, tak sme vlastne vždy prvý sviatok vianočný aj so sestrou a s jej rodinou boli u mamičky a potom sme boli zase u druhých rodičov,” povedala pre topky.sk.

Zároveň si sympatická stálica verejnoprávnej televízie uvedomuje, že spoločne strávené sviatky s tými, ktorých máme radi, sú čoraz väčšia vzácnosť. „Ako starneme tak, bohužiaľ, sa musíte vyrovnať aj s tým, že vám odchádzajú tí najmilovanejší a najbližší a budete sa musieť pripraviť na to, že možno to nepotrvá tak dlho a budeme na Vianoce len my dvaja. Ale ja budem šťastná, keď budeme čo najdlhší čas len my dvaja, aby nám bolo spolu dlho dobre,” zasnívala sa Iveta, ktorá si želá byť so svojím milovaným manželom čo najdlhšie.