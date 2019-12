VIDEO Známe tváre slovenského a českého šoubiznisu želajú čitateľom Topiek tie najkrajšie Vianoce!

Krásne Vianoce všetkým prajú známe tváre!

BRATISLAVA - Opäť sú tu najkrajšie sviatky v roku, kedy by sme mali zabudnúť na všetky sváry a neprajnosť a naše srdcia by sa mali naplniť láskou a dobrotou. Ľudia po celom Slovensku dnes zasadnú k štedrovečernej večeri so svojimi najbližšími a rozbalia si darčeky. Ani známe tváre slovenského a českého šoubiznisu nie sú výnimkou a vám, našim čitateľom, prajú len tie najkrajšie, najšťastnejšie a najpohodovejšie Vianoce plné lásky.