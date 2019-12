Vianočná katastrofa u známeho Slováka: Prebudil ho dym... Stromček v plameňoch!

Namiesto domácej sviatočnej pohodičky musel hasiť problémy. A to doslova. Tomáš vo štvrtok na sociálnej sieti zverejnil fotku obhoreného vianočného stromčeka. „Nikdy nekupujte necertifikované osvetlenia na vianočný stromček. Ja som ich kúpil nedávno v Budapešti na trhoch a takto som dopadol. Ešteže som bol doma, inak by mi vyhorel byt,” napísal s tým, že sa v jednom momente prebudil na štipľavý zápach dymu a nechápal, čo sa deje.

„Pozerám a plameň na stromčeku. Rýchlo som všetko povyťahoval zo zástrčky a oheň zahasil. Vždy si pýtajte certifikát a nikdy neopúšťajte byt bez toho, že nevytiahnete zo zásuviek všetky vianočné svetlá a ozdoby,” napísal, čím jasne naznačil, že vinníkom plameňov boli dekoratívne žiarovky. Tie napokon stromček rozsvietili ešte viac, ako pôvodne očakával.

Omnoho horšie by to však mohlo dopadnúť v prípade, že by oheň zachvátil klasický veľký stromček alebo by v čase, kedy požiar vznikol, nebol v byte. „Nado mnou stál pánbožko, že som bol doma a nakoniec, chvalabohu, všetko dobre dopadlo. Trošku mi obývačka pláva, ale to sa uprace. Odteraz len svetlá na baterky. Verím, že vám sa nič takéto podobné nikdy nestalo,” dodal na záver Stríž.