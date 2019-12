Toto ste netušili! Legendárnu pieseň z Pocahontas naspievala známa Slovenka... Takto znie po vyše dvadsiatich rokoch!

Večer sa niesol v znamení oscarových hitov, no nechýbali ani piesne z obľúbených česko-slovenských filmov, ako sú napríklad Pelíšky či Tri oriešky pre Popolušku. Celým programom prítomných opäť sprevádzal víťaz Tvojej tváre Dávid Hartl, jeho partnerkou sa tentokrát stala herečka Mirka Drínová. Hercom však nešlo len o to, aby divákov zabavili. Peniaze z koncertu aj tento rok venovali tým, ktorí ich potrebujú viac, a tak poputujú na detskú kardiológiu v Bratislave.

Táto šľachetná myšlienka nenechala snáď nikoho chladným, no a to isté platí o výkonoch samotných umelcov. Svetové hity si zaspievalo celé osadenstvo Novej scény, o jedno z najväčších prekvapení večera sa postarala herečka Soňa Norisová. Tá totiž vystúpila s legendárnou piesňou Farby vetra z Pocahontas, ktorú pôvodne naspievala pred viac ako 20 rokmi. To, že jeden z najkrajších rozprávkových hitov má v slovenskej verzii na svedomí práve ona, tušil naozaj málokto.

O to krajší moment nastal, keď z úvodných tónov pôvodnej verzie prešla Soňa do spevu naživo a pieseň odspievala rovnako ako kedysi. Zaujímavosťou je, že v čase, keď štúdio Wlt Disney schvaľovalo hlasy hercov, práve ona patrila medzi tých, ktorých odobrili najrýchlejšie a bez zaváhania. Ako znie jej Pocahontas dnes, či hity z Frozen, Titanicu, Armagedonu a mnohých ďalších filmov, si môžete pozrieť v našich videách.

Soňa Norisová po rokoch opäť zaspievala ikonickú pieseň z Pocahontas. Zdroj: Divadlo Nová scéna

Zdroj: Divadlo Nová scéna