Známy slovenský moderátor a spevák už má plány na Vianoce: Bude ich tráviť s rodinou na samote

S manželkou a synom Noahom sa chystajú na chatu na Liptove. „Ideme tam už zajtra a budeme tam celý týždeň, len ja, moja manželka a syn, len my traja uprostred prírody,“ prezradil v rozhovore. Vianoce sú podľa neho totiž najmä o rodine a spoločne strávenom čase. „Sú to sviatky, ktoré nám pripomínajú, že by sme mali držať spolu, aj keď pre každého majú nejaký iný význam,“ vyznal sa.

Známemu spevákovi sa zároveň páči, že si každý môže cez Vianoce nájsť to svoje. „Páči sa mi tá rôznorodosť. Niekto obľubuje tradície, iný obdivuje salónky zavesené na stromčeku... Aj my sme ich ako deti na stromčeku mali a veril som aj na Ježiška a zrazu som prišiel domov zo školy a predo mnou stál strom... A teraz už poznám aj to, keď ten stromček padá a všetko sa rozbije aj že sa niekto dokáže pri zdobení stromčeka do krvi pohádať...,“ zasmial sa Puskailer.

Nakoľko má známy interpret celkom blízko k ekológii, živý stromček je v ich rodine už minulosťou. „Asi do mojich dvanástich sme ten živý stromček doma mali, potom už nie. Aj teraz si zdobievame umelý, ten potom odzdobíme a o rok ho môžeme použiť znova. Nemusíme ničiť lesy, nech sú, ako sú,“ vyjadril sa.