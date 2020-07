Tajné zábery Haasovej rok po rozvode: Intímnosti v náručí iného muža!

BRATISLAVA - Zuzana Haasová (39) si minulý rok prešla náročným obdobím. S manželom Martinom Kostkom sa rozviedla a musela sa vysťahovať aj z ich spoločného domu. Ako to však pri umelcoch býva zvykom - najhoršie životné skúsenosti sú pre nich najväčšou inšpiráciou. A tak sa k nám dostali tajné zábery, na ktorých je herečka už v náručí iného muža!

Nejde však o paparazzi zábery z blondínkinej spálne, ale... Dostali sa k nám fotky z natáčania jej nového videoklipu. V tom, oblečená v slušivej červenej róbe sa túli k sympatickému mladému mužovi v obleku. „Klip je k mojej skladbe, ku ktorej som napísala text a nahrala ju moja The Susie Haas Band,“ prezradila nám Haasová.

„Text je nadčasový a každý sa v ňom nájde, aj názov je, dá sa povedať, neustále použiteľný, ale niekedy sa na tie slová zabúda: ‚Prepáč mi‘ je niekedy povedať ťažké, a preto som to za niektorých povedala pesničkou a teraz už aj klipom,“ povedala Zuzana, ktorej klip vyrábala produkcia, ktorá má na svojom konte viacero známych pesničiek.

Zuzana Haasová sa v novom videoklipe túli k sympatickému Martinovi. Zdroj: Vlado Anjel

„Ďakujem ‚princovi’ Martinovi, ktorý mi zahral môjho pomyselného chlapa, ktorému to spievam. Chystám ďalšie autorské CD s mojimi textami z mojej knihy ‚Ďakujem mojim múzom‘ (múzom, nie mužom). Bude to pecka. Konečne bol na to čas cez karanténu,“ dodala Haasová.

Zuzana Haasová ide vydať ďalšie autorské CD. Zdroj: Vlado Anjel

K zloženiu novej piesne Zuzanu bez pochýb inšpirovalo aj náročné životné obdobie, ktorým si minulý rok musela prejsť. Nielen, že sa po necelých troch rokoch manželstva rozviedla, ešte aj prišla o domček, ktorý roky s exmanželom budovala.

Ani jej odchodom sa však nepríjemná skúsenosť s bývalým neuzavrela. Hoci ju pripravil o strechu nad hlavou, ešte na ňu podal aj trestné oznámenie, že si z domu zobrala veci, ktoré jej nepatrili. No snáď sú v tejto chvíli už všetci veci doriešené a plavovláska konečne našla svoj pokoj.