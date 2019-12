Slovenský herec dostane na Vianoce ten najkrajší darček: Prežíva najkrajšie momenty v živote

„Ja som ocko roka, povedzme si úprimne, že dnes nie je štandardné mať s jednou ženou tri deti. A na Vianoce príde Ježiško, po troch dievčatkách chlapec... Moja žena hovorí, že keď naozaj príde na Vianoce, tak už verí všetkému,“ zavtipkoval v rozhovore. „Rozmýšľali sme, že by sme mu dali meno Mesi, no nie podľa toho futbalistu, ale Mesi ako nový mesiáš,“ zasmial sa.

Synček bude podľa jeho slov preňho a pre celú rodinku najväčší vianočný darček, aký kedy dostali. „Sme zaň už teraz veľmi vďační, tešíme sa naň a prijímame ho v pokore. Tento rok už ani ďalšie darčeky nejako neriešime, máme vystarané. Maminka nám dá kapustnicu, potom si odskočí do pôrodnice a s kaprom príde aj malý braček a synček,“ priblížil Pomajbo, ktorý zrejme bude pri pôrode s manželkou. „Bol som doteraz pri všetkých pôrodoch, takže ak manželka bude rodiť, určite chcem byť pri tom,“ ozrejmil.

Na bračeka sa už tešia aj Pomajbove dcéry, na nového súrodenca nikdy nepovedali krivé slovo. „A keď sme im to povedali, to bolo! Ani sme zrazu nevedeli, čo sa deje. Boli normálne v šoku, plakali, smiali sa, nevedeli, či majú objímať maminku alebo mňa...A kričali 'aaaaa'! Bola to obrovská radosť, asi ako keď sa babička dožije vnúčatka. A doteraz na bračeka nefrflú. Asi sú dobre vychované. Teším sa na to. Chalan bude vyškolený od dievčat a dievčatá sa pri ňom zas naučia, ako sa starať o deti,“ zhodnotil 50-ročný rodák z Ilavy.