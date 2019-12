Vacvalová sa poriadne odviazala vo vírivke: FOTO hore bez!

Kým väčšina z nás aktuálne prežíva typický vianočný stres a svoj čas trávi naháňaním sa za poslednými darčekmi či vypekaním vianočného pečiva, Lenka si užíva parádnu dovolenku. A nie hocijakú!

Tentokrát sa ryšavka vybrala na niekoľkodňovú plavbu loďou. Ako sa ukázalo, naplno využíva všetky jej benefity a možnosti. Napríklad taký nočný kúpeľ vo vírivke. Moderátorka sa tým, ako momentálne prežíva svoj voľný čas, samozrejme, pochválila aj na sociálnej sieti.

Lenka Vacvalová opäť dráždila! Zdroj: Instagram L.V. ​

Záber, ktorý zverejnila, pochádza práve zo spomínaného večerného čľapkania. No a ako to už u Lenky pomaly býva zvykom, bola opäť odvážna. Teda minimálne čo sa týka odhalenia jej tela. Zo snímky je zrejmé, že Vacvalová odhodila bikiny, minimálne vrchný diel. Prsia si zakrýva len rukami a nechýba ani blažený výraz. Na druhej strane, kto by sa počas plavby na výletnej lodi po Rýne tváril nespokojne?