Bolestivé zranenie moderátora Talentu Gránského: Popáleniny a jazva na celý život!

David Gránský je na roztrhanie! Okrem filmových či seriálových úloh sa už po druhýkrát objavil ako moderátor megašou Česko-Slovensko má talent. Sám David pritom oplýva hneď niekoľkými talentmi.

Do povedomia šoubiznisu sa dostal ešte v roku 2008, keď sa objavil v talentovej súťaži X-Factor. Nie však ako moderátor, ale ako účinkujúci. I keď jeho spev na víťazstvo nestačil, David sa nestratil a rozbehol svoju kariéru v žiare reflektorov.

David Gránský talentovú súťaž nevyhral, dnes však jednu moderuje. Zdroj: TV JOJ

David je dnes úspešný herec a moderátor, no nedávno si zaspomínal nielen na svoje účinkovanie v spomínanej šou, ale aj na detstvo. To prežil spolu s rodičmi v Írsku. „Ja som maturoval oneskorene, žil som totiž ako dieťa v Írsku. Nevlastný otec tam dostal pracovnú ponuku,” prezradil David pre český Prásk, čím zároveň vysvetlil svoju výbornú angličtinu. „Žili sme tam celá rodina, nakoniec sme sa vrátili, ale veľa nám to dalo. Ja som potom musel nastúpiť o stupeň nižšie na základnej škole.”

Ako chlapec býval David Gránský s rodinou v Írsku, neskôr sa vrátil do rodného Česka. Zdroj: Intagram D.G.

A prezradil aj niečo, čím sa normálne nechváli. Ako dieťa si spôsobil nepeknú popáleninu. „Na zemi zostala už vypnutá žehlička, bola opretá a chladila sa, ja som sa plazil a popálil som sa na nohe, takže dodnes mám jazvu,” ​priznal David. Tá mu bude nepríjemný zážitok pripomínať po zvyšok života.