Wisterovej moderovačka po únose synov: Úsmev cez bolesť a nečakaná situácia v závere!

BRATISLAVA - Moderátorke Vere Wisterovej (42) sa koncom októbra zrútil svet. Jej manžel totiž odišiel zo Slovenska bez jej vedomia aj s ich dvomi synmi. No každý musí aj po zdrvujúcich udalostiach naskočiť naspäť do pracovného kolotoča a moderátorka nie je výnimkou. V piatok sa objavila vo vysielaní verejnoprávnej Dvojky v programe Roma Spirit 2019.

Vera Wisteová už vyše mesiaca nemá prakticky žiadne informácie o svojich synoch Harlowovi (8) a Theovi (5). Sú to pre ňu tie najhoršie chvíle v živote, no odmietať pracovné záväzky a sedieť doma medzi štyrmi stenami by nikomu a ničomu nepomohlo.

Moderátorka kývla na spoluprácu na projekte Roma Spirit 2019, ktorý oceňuje osobnosti, organizácie a zamestnávateľov, ktorí dokážu realizovať projekty, ktoré prinášajú efektívne a fungujúce riešenia výziev nielen rómskej komunity.

Napriek bolesti, ktorú prežíva v súkromí, sa ako moderátorka večera zhostila svojej úlohy maximálne profesionálne a nikomu nedala poznať, že ju niečo trápi.

Zdroj: RTVS

V prenose Dvojky sa v piatok dokonca stala nečakaná situácia, o ktorú sa postaral lauretát ceny Čin roka. Tú si odniesla skupina RozpoR a Batucada Bomba za sériu koncertov „Radikálne ľudské turné“ v rómskych osadách, ktoré poukázali na chudobu v najnižších sociálnych vrstvách a s tým súvisiace predsudky, rasizmus a nacionalizmus.

Člen skupiny, ktorý si vzal slovo, poriadne moderátorku prekvapil. „Inak, Vera, ja som ťa sťahoval voľakedy, ja som robil v sťahovacej firme,” povedal do mikrofónu. Wisterová sa touto milou situáciou nenechala zaskočiť: „Bol si mi povedomý. Dodatočne ti ďakujem, piate poschodie bez výťahu.”