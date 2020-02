Zvrat v prípade únosu detí Very Wisterovej: Po takmer štyroch mesiacoch konečne s nimi!

BRATISLAVA – Koncom októbra vyplávala na povrch šokujúca správa o tom, že deti Very Wisterovej (40) mal uniesť ich otec Jeremy Hulsh (40). Chlapcov Harlowa (8) a Thea (5) vzal Izraelčan do Ameriky a odvtedy ich zúfalá matka nevidela. Až doteraz. Ryšavá moderátorka sa mala konečne so svojimi malými láskami vidieť.

Podľa informácii Šarmu, mal nastať v prípade pozitívny zvrat v prospech Wisterovej. I tak však stále ide o situáciu, do akej sa nechce dostať žiaden z rodičov. Či už ide o mamu, alebo otca, ani jeden milujúci rodič by nemal prežívať zúfalstvo z únosu detí. Koncom októbra sa v nej však ocitla moderátorka, ktorej bývalý partner Jeremy Hulsh uniesol ich synov Harlowa a Thea. Mal ich uniesť z nákupného centra a odísť s nimi do USA.

Na Hulsha bol dokonca vydaný medzinárodný zatykač, no to ani za mak nepomohlo. Americké zákony sa totiž ohradili voči nášmu súdnictvu a postavili sa na stranu Jeremyho. Dali mu za pravdu, že mu boli upierané otcovské práva. A tak bola obľúbená moderátorka takmer štyri mesiace bez svojich synov. Zdá sa však, že expartneri konečne našli spoločnú reč.

Ryšavá spíkerka sa mala stretnúť so svojimi deťmi. Karta sa teraz obrátila a podmienky, akými prechádzal Jeremy Hulsh, keď chcel Harlowa a Thea vidieť, teraz mala prežívať Vera. Otec chlapcov jej dovolil stretávať sa s nimi, čo, samozrejme, využila. Možné je to však len na území Ameriky a pravidlá diktuje Wisterovej ex. Tá teraz musí prechádzať procesom preverovania zo strany amerických úradov, či sú ona a jej partner vhodná spoločnosť pre chlapcov a či nemôžu narušiť ich mravy a psychiku. Rovnako ako Jeremy mohol deti vidieť len v sprievod tretej osoby, teraz to opláca svojej ex.

V danej veci sme oslovili aj Veru, no doposiaľ neodpovedala. Či teda napokon nájdu bývalí partneri spoločnú rozumnú reč a dospejú k dohode, ktorá bude výhodná najmä pre deti, ukáže zrejme až čas.