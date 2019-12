Taťána a Ondřej Brzobohatí sa tešia na bábätko: Kráska odhalila intímne detaily!

Najkrajšia žena planéty pre rok 2006 síce zatiaľ nie je v radostnom očakávaní, no už teraz majú spolu s manželom v otázke rodičovstva jasno. Taťána pred rokom prekročila prah tridsiatky a na rodičovstvo tak začala pomýšľať čoraz viac. Teraz však prekvapila pomerne premysleným harmonogramom. „Plánujeme to. Rodinu si prajeme. Je to otázka dvoch rokov,” prezradila pre portál extra.cz.

Ondřej a Taťána Brzobohatí tvoria zohratý pár. Zdroj: YouTube

Zdá sa, že manželia so zakladaním rodiny už viac nemienia otáľať, no podľa krásky pribúdajúci vek v tomto prípade nezohráva v ich rozhodnutí zásadnú úlohu. „Všetko sa to posunulo, to znamená, že možnosti, ktoré máme my, nemali naši rodičia... Necítim sa v tomto ohľade pod tlakom, rodinu si prajeme a budeme ju mať,” tvrdí bývalá misska rozhodne.

Taťána a Ondřej Brzobohatí plánujú spoločnú rodinu. Zdroj: Instagram O.B.

Blondínka priznala aj to, že na pretras už prišlo i pohlavie ich budúceho potomka. „Manžel by si prial dievčatko a mne na tom až tak nezáleží. Máme v rodine dievčat dosť a chlapček by mi nevadil,” zdôverila sa. Na výsledok svojho snaženia si však bude musieť zamilovaná dvojica ešte nejaký čas počkať. Dúfajme teda, že všetko dopadne podľa ich predstáv.