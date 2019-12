Natália Puklušová po stopke opäť pred kamerou: Vráti sa k Oteckom?!

BRATISLAVA - Slovenská herečka Natália Puklušová (35) si získala sympatie divákov predovšetkým v úspešnom seriáli Oteckovia. Približne pred rokom ju však televízia Markíza z projektu vyškrtla a jej postava Petry sa z obrazoviek vytratila. To by sa však v blízkej budúcnosti malo zmeniť.

Natália Puklušová to má s televíziou ako na hojdačke. Po nevydarenom romániku so scenáristom Andym Krausom (52) sa akosi vytratili aj ponuky do televíznych projektov. Neskôr sa však na herečku usmialo šťastie a tím Markízy ju oslovil do dnes už megaúspešného seriálu Oteckovia.

Natália tak stvárnila postavu kaderníčky Petry, ktorá tvorila pár s Marekom (Vlado Kobielsky). No hoci patrila k jedným z hlavných postáv, televízia v závere prvej série seriálu Petru jednoducho zo scenára vyškrtla. Ďalšie série tak pokračovali bez nej.

Natália Puklušová zo seriálu Oteckovia doslova zmizla. Vrátiť by sa však mala už budúci rok. Zdroj: TV MARKÍZA

Topkám sa však podarilo zistiť, že po viac ako ročnej prestávke Puklušová už opäť zarezáva pred kamerami, a to opäť v Markíze. „Môžeme potvrdiť, že sa Natália objaví budúci rok na obrazovke TV Markíza,” uviedla PR manažérka Andrea Macáková. Podrobnosti o tom, o aký projekt ide, však konkretizovať nechcela. Podľa našich informácií by to však mali byť práve spomínaní Oteckovia.

Vzťah Natálie Puklušovej s kameramanom Paľom údajne skrachoval. Zdroj: Jan Zemiar

Ako teda návrat seriálovej Petry opäť zamieša osudy hlavných postáv, by sme mali uvidieť už čoskoro. Je však otázne, ako poznačí osud samotnej herečky. Natália sa totiž práve počas nakrúcania Oteckov zamilovala do kolegu zo štábu. S kameramanom Paľom (45) tvorili pár viac než dva roky a herečka neraz hovorila o osudovej láske. Aj tomuto vzťahu však malo len nedávno odzvoniť.

Dvojica sa však pravdepodobne bude naďalej stretávať na pľaci a ktovie, snáď sa im podarí veľkú lásku ešte zachrániť.