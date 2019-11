Slovenská herečka je znovu slobodná... KONIEC veľkej lásky!

Po veľkej láske ostali len spomienky.

BRATISLAVA – Zazvonil zvonec a veľkej lásky je koniec! Aj takto by sa dal opísať momentálny status slovenskej herečky Natálie Puklušovej (35), ktorá sa naposledy objavila v seriáloch televízie Markíza Oteckovia a Detektív Dušo. Väčšiu popularitu ako samotné hranie jej priniesla skôr aféra so scenáristom Andym Krausom (52). Hoci im to nevydržalo, plavovláska predsa len našla lásku, ktorá je ale dnes už minulosťou.