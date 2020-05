KONIEC Natálie Puklušovej v markizáckych Oteckoch: TOTO je skutočný dôvod!

BRATISLAVA - Slovenská herečka Natália Puklušová (36) patrila medzi hviezdy seriálu Oteckovia od jeho začiatku. Po pár mesiacoch však prišiel pre divákov Markízy šok a sympatická kráska sa z obrazoviek vytratila. Jej postava údajne dostala stopku, no po roku a štvrť sa opäť do obľúbeného projektu televízie Markíza vrátila. Čo však stálo za jej odchodom?

Od začiatku seriálu Oteckovia, ktorý mal svoju premiéru v januári 2018 sa Natália Puklušová objavovala na obraze ako partnerka Vlada Kobielskeho Petruška. Po pár mesiacoch nakrúcania však tvorcovia urobili radikálny krok a zo seriálu ju jednoducho vyškrtli. Hovorilo sa o stopke, no prekvapením pre divákov bolo, keď sa po roku a štvrť predstaviteľka Petry zrazu objavila opäť v markizáckom projekte.

Natália Puklušová zo seriálu Oteckovia najprv zmizla a po vyše roku sa vrátila späť. Zdroj: TV MARKÍZA

Čo skutočne stálo za jej odchodom? Kto by si myslel, že mala na rováši nejaké problémy či nebodaj mala nejaké maniere, mýli sa. Išlo totiž o rozhodnutie herečky. Skutočný dôvod prezradila markizákovi Matúšovi Krnčokovi v relácii #tbt, ktoré teraz s väčšinou hostí nakrúca cez skype. Rovnako to bolo aj s Natáliou Puklušovou, ktorá je momentálne doma v Spišskej Novej Vsi u rodičov. Ostrieľanému moderátorovi to nedalo a opýtal sa, ako je možné, že z Oteckov zmizla a opäť sa tam objavila len tak, sčista-jasna.

„Chcela som vycestovať preč zo Slovenska. Chcela som ísť do Južnej Ameriky. Tak som sa rozhodla, že už herečka nebudem. Odišla som z divadiel, vyskúšala som si, aké to je robiť niečo iné. Odišla som s vtedajším priateľom do Južnej Ameriky a chcela som tam ostať. To bolo také zvláštne obdobie pre mňa,“ priznala na kameru Puklušová, ktorá však napokon zistila, že toto asi nebude tá správna cesta, ktorú si pre ňu život pripravil.

Natália Puklušová bola hosťom v relácii #tbt s Matúšom Krnčokom. Zdroj: TV MARKÍZA

„Čo si mala toho nejak dosť? Prečo sa to udialo?“ zaujímalo moderátora. Natália priznala, že potrebovala vypadnúť zo zabehnutých koľají. Preto urobila také kroky, ku ktorým by sa už dnes neuchýlila. „Neodišla by som natrvalo z televízie ani z divadiel. Takže som mala obavy, keď som sa vrátila. Som si to vlastne potom všetko uvedomila, že to bolo zbrklé rozhodnutie,“ povedala plavovláska.

A ako sa opäť dostala do seriálu? Požiadala o to. Nie však ako hviezda, no so sklonenou hlavou. „S malou dušičkou som zaklopala na dvere svojich zamestnávateľov a opýtala sa, že či mi nedajú ešte jednu šancu. A oni mi tu šancu dali všetci, čo ma tak dojalo a rozplakalo, že dva dni som len pozerala von oknom a ďakovala pánu Bohu, že môžem robiť ďalej,“ vyznala sa Puklušová, ktorá je nesmierne vďačná, že sa k hereckému chlebíku vrátila.