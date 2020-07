Pred kamerami neverník, v súkromí... Markizácky Otecko má oči len pre túto ženu!

BRATISLAVA - Vzorný manžel a trojnásobný otec! Vladimír Kobielsky patrí do partičky hercov neodmysliteľne spätých s markizáckym seriálom Oteckovia. V ńom stvárňuje údržbara Mareka, ktorý má nemanželského syna Marečka. Aký je však dnešný oslávenec v súkromí?

Vladimír Kobielsky sa narodil 26. júla 1976 vo Vranove nad Topľou. Po skončení základnej školy študoval na konzervatóriu v Košiciach.

Vladimír Kobielsky ako dieťa. Zdroj: Instagram

A keďže ho svet divadla vždy fascinoval, smerovali jeho ďalšie kroky na VŠMU v Bratislave. Na prvýkrát ho však neprijali. Rok preto pôsobil v Košickom divadle, pracoval aj v rozhlase a dabingu. Na VŠMU ho vzali na druhý pokus.

Práve počas vysokej školy spoznal aj svoju osudovú lásku - dnes už manželku Alenu. Ako herec v jednom rozhovore prezradil, on bol štvrták a do vedľajšej izby na internáte sa nasťahovali dve prváčky. No a jednou z nich bola sympatická brunetka, ktorá je scénografkou a kostýmovou výtvarníčkou.

Vladimír Kobielsky s manželkou Alenou. Zdroj: Jan Zemiar

Vladimír Kobielsky s manželkou Alenou. Zdroj: Instagram

Dvojica má spolu syna Kristiána, dcéru Kláru a najmladšieho Kryštofa, ktorý prišiel na svet v októbri 2018.

Vladimír Kobielsky s manželkou a deťmi. Zdroj: Instagram

Kobielsky okrem divadla pôsobí aj v dabingu. Čo sa týka účinkovania v seriáloch spomenúť možno Panelák, Tajné životy, Dr.Ludsky, Búrlivé víno a Oteckovia. Že má aj tanečné nadanie dokázal v projektoch ShowDance a Let´s Dance.