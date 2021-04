Peťuška z Oteckov ukázala mamu: Pani Stiflerová, ste to vy? Pozrite, je to KOČKA!

VIDEO: Natália Puklušová s mamou spievajú ľudovú pieseň

Herečky z markizáckeho seriálu Oteckovia Dominika Kavaschová a Natália Puklušová si založili spoločný profil na Instagrame s názvom Tepšoviny, ktorým už niekoľko mesiacov zabávajú svojich fanúšikov. Spolu tam varia, klebetia a zásadne hovoria po východniarsky.

No a keďže v uplynulých dňoch práca zaviala Natáliu na východ, do dvoch živých vysielaní Puklušová zapojila aj svoju mamu. No a to mnohým padla sánka. Pani Puklušová totiž vyzerá ako slovenská verzia Stiflerovej mamy. Skrátka, je to poriadna šupa.

Mladistvý vzhľad, široký úsmev, blond vlasy. Len málokto by tipoval, že medzi ňou a hviezdou Oteckov je generačný rozdiel - práve naopak, s Natáliou vyzerajú ako sestry. A ešte vie aj spievať. Slová sú však v tomto prípade zbytočné. Pozrite si fotky a video vyššie!

Natália Puklušová s mamou a herečka Dominika Kavaschová spolu vysielali na Instagrame. Varili tradičné východniarske veľkonočné jedlo. Zdroj: Instagram Tepšoviny