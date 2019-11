Talentovaná Monika Potokárová (†27) navždy odišla: TAKTO si ju pamätáme!

Rodáčka z Prešova svojou smrťou zarmútila nejedného. Či už rodinu, priateľov, hereckých kolegov, ale i fanúšikov. Ako sa mnohí vyjadrili na jej adresu, bola talentovaná, šikovná, veselá a plná života. Na svojom konte mala mnohé divadelné hry, no diváci ju vídavali aj na televíznych obrazovkách.

Snáď najvýraznejšiu úlohu dostala od scenáristu Andyho Krausa v seriáli Panelák, ktorého správa o jej smrti veľmi zaskočila. „Moniku si pamätám ako vždy veselé dievča, vždy v dobrej nálade. Je to pre mňa šokujúca správa,” vyjadril sa Kraus, ktorý zveril Monike stvárnenie Rebeky Dušičkovej. Do seriálu prišla až v 13. sérii s mamou (Lenka Barilíková), nevlastným otcom (Peter Sklár) a bratom (Samuel Abrahám). V seriáli hrala študentku, ktorá bola platonicky zamilovaná do svojho suseda Patrika Janča (Samo Spišák). Napokon sa však dala dokopy s Petrom Richterom (Martin Madej).

V seriáli Panelák stvárnila Rebeku Dušičkovú.

Priestor dostala Prešovčanka aj na Markíze, kde ju v roku 2016 obsadili do seriálu Atletiko Cvernovka. Tu stvárnila čašníčku Líviu, ktorá pracovala v Paulinom bare (Monika Hilmerová). V seriáli mala aj brata Leoša (René Štúr) a hoci pôsobila ako nenápadné dievča, v skutočnosti bola jej postava predtým v armáde. Práve Paula ju musela vždy napomínať, nech sa správa viac žensky, pretože odháňa zákazníkov. Chalani z Atletika Cvernovka k nej mali dvojaký vzťah - mali ju radi, no zároveň sa jej báli.

V Atletiku Cvernovka si zahrala čašníčku Líviu, ktorá prišla do baru z armády. Zdroj: TV MARKÍZA

Pred tromi rokmi si zahrala Monika Potokárová aj po boku mladého herca Adama Jančinu. Išlo o krátkometrážny film, ktorý mal len 13 minút. Divoká karta rozprávala príbeh o Adamovi, ktorý prišiel o mamu a po jej smrti sa vydal hľadať biologického otca. Na ceste za poznaním ho sprevádzalo krásne, romantické dievča, ktoré žilo pre okamih. Vzala mu peňaženku, vrhla sa nahá do jazera. Aj takéto postavy stvárňovala mladá herečka.

Úsmev Moniky Potokárovej je nezabudnuteľný. Zdroj: Marek Kačer

V roku 2017 sa objavila hneď v dvoch filmoch. Prvým bol Únos, ktorý rozprával príbeh o udalostiach z roku 1995. Vo filme hrala kamarátku novinárky Marty (Rebeka Poláková), ktorá ju zoznámila so svojimi dvomi parťákmi - Robom (Dávid Hartl) a Oskarom (Vladislav Plevčík). Jej postava Aďa sa napokon zamilovala do Oskara.

Monika vo filme Únos stvárnila Aďu, priateľku Oskara. Zdroj: Continental Film

Druhý filmový počin, v ktorom sa objavila, otváral kontroverznú tému znásilnenia. Hlavná postava Leny (Dominika Morávková) sa po traumatickom zážitku dostala na psychiatrickú liečebňu, kam osud zaviedol aj postavu Moniky Potokárovej, Aďu. Hoci bola pacientkou, na slovník si pozor nedávala a pôsobila ako drsňáčka.

Vo filme Špina sa jej postava volala rovnako ako v Únose, Aďa. Tento dej sa však odohrával v psychiatrickej liečebni. Zdroj: falcon

Monika Potokárová sa okrem spomínaných filmov či seriálov objavila aj vo viacerých projektoch aj ako epizódna postava. Či už to boli Rodinné prípady, Mesto tieňov alebo Dr. Ema. Zahrala si aj v študentskom filme Bojko. Monika bola nezabudnuteľná a výrazná a slovenský film a divadlo prišli o talentovaného hereckého chameleóna.