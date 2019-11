Po alkohole v Extrémnych premenách terčom urážok: Kika sa bráni... TOTO odkazuje ľuďom!

BRATISLAVA - Hoci má len dvadsať rokov, v živote to jednoduché nemala. V rodine mali naštrbené vzťahy, a preto sa mladá Kristína Bunčáková rozhodla odísť od mamy. Neprijal ju však ani jej otec a tak, aby sa mohla zúčastniť Extrémnych premien Slovensko, ju prichýlil strýko Michal a jeho partnerka Saška. Dievčaťu sa podarilo napokon schudnúť 49 kíl, čo je napriek nesplneniu cieľa skvelý výsledok. Do čerstvej maturantky sa však pustili diváci a nenechali na nej nitku suchú. Kika sa rozhodla reagovať!

Kristína Bunčáková sa napriek neľahkým podmienkam, v akých sa nachádzala, rozhodla požiadať o pomoc so zhadzovaním kilogramov televíziu a trénera Maroša Molnára. Do šou Extrémne premeny Slovensko sa prihlásila s váhou 119 kíl a jej cieľom bolo dopracovať sa k váhe 67. Napokon sa jej podarilo váhu skresať na 70.

Kristíne Bunčákovej sa podarilo schudnúť 49 kilogramov. Zdroj: TV MARKÍZA

Jej cesta k peknej postave nebola však jednoduchá a mladé dievča dokonca urobilo hneď niekoľko kiksov. Vynechávala ranné rozcvičky, nechala bežiaci pás zapadnúť prachom a senom, nestravovala sa, ako mala a k tomu všetkému si dopriala aj alkohol, ktorý je v takejto diéte tabu. V jednu noc prišla celkom opitá. Jej správanie v šou bolo, ako by mnohí povedali, arogantné a nevďačné. A práve to sa stalo tŕňom v oku mnohých divákov, ktorí sa do nej s vervou pustili.

„To decko by si zaslúžilo jednu po papuli... Jej strýko s tetou jej dali všetko. Maroš jej dal celý rok, stravu, cvičebné pomôcky a všetkým opovrhla. Je to jedno veľké decko a táto časť mala patriť niekomu inému,” rozhorčuje sa Soňa a pridávajú sa k nej aj ďalší.

„Preplesk, kopanec do prdele a poslať tam, odkiaľ prišla. Ani sa nečudujem, že ju nechce nikto z rodiny, keď sa chová jak j*blá na hlavu,” naložil jej Michal. „Hrozná časť. A to dievča... Nevďačné, arogantné. Mal to byť niekto iný,” pridáva sa Nikol. Ku Kike sa všetky "hejty" zrejme dostali, a tak sa rozhodla brániť.

Ľudia sa na Instagrame televízie Markíza do Kiky poriadne pustili. Zdroj: Instagram TV Markíza,

„To, aký názor ste si na mňa spravili vďaka hodinovému zostrihu, iba poukazuje o našom štáte. To, že som odišla z Myjavy a vrátila som sa späť do Bratislavy, som brala ako osamostatnenie, to, akým štýlom som odišla, je iná vec. Ale verte, že každý deň mi to tie prázdne steny pripomínajú. Michala a Sašku ľúbim. Či sú to prázdne slová, o tom vy žiaľ rozhodnúť nemôžete,” začala Kristína a načala aj pálčivú tému dňa, keď sa opila.

„Poznáte ‚Nech si hodí kameňom ten, ktorý...‛? Ktorý z Vás si v 19-ich nevypil a nedošiel na šalát domov? Určite sa tu niekto taký nájde, ale to je asi 1 zo 100. To potom klobúk dole. Áno, ľúbim sa zabaviť, ľúbim si zatancovať, ľúbim flirtovať a ľúbim si aj vypiť pri tom. To zo mňa alkoholičku robí?” napísala na Instagrame Kristína, ktorá nezabudla poďakovať Marošovi Molnárovi za šancu a pomoc.

Kristína Bunčáková má pre všetkých jasný odkaz. Zdroj: Instagram K.B.