Obrovská zmena markizáčky: Zhodila 58 kíl, ale... ROZVOD!

DUNAJSKÁ STREDA - Chudnutie prináša človeku do života veľa pozitívnych zmien. Zároveň však znamená aj rôzne prehodnocovanie. Denisa z markizáckych Extrémnych premien síce zhodila 58 kíl, no zistila, že jej vzťah s manželom nie je taký ideálny, ako sa zdal.

Denisina hmotnosť na začiatku chudnutia bola 131 kilogramov. Blondínka mala výčitky, že jej manžel je fešák a ona si pripadala škaredo. Navyše sa im nedarilo splodiť potomka, čo bol jeden z dôvodov, prečo sa k zmene nakopla. „Celá, ako som, sa nenávidím,” vyhlásila na začiatku.

Zdroj: TV MARKÍZA

Tréner Maroš Molnár už na začiatku poznamenal, že sa mu Dunajskostredčanka zdá rozmaznaná a výbušná, navyše sa ľahko vzdávala. Napriek tomu ju jej manžel Tibor zbožňoval a po troch týždňoch, ktoré jeho polovička strávila v odlúčení v bootcampe, vyhlásil, že chvíle bez nej boli pre neho mimoriadne náročné.

V priebehu chudnutia sa však ich vzťah poriadne zmenil. Už predtým priznali, že sa občas pohádajú, no po čase to už bolo zrejme neúnosné. Keď Denise váha stagnovala, Maroš ju opäť zobral na niekoľko týždňov preč a situácia po návrate bola obrátená o 180 stupňov.

„Keď bola panička na bootcampe, aspoň som si oddýchol od nej trošku. Nemal tu furt na mňa kto kričať,” vyhlásil Tibor a Denisa dodala, že cíti, že sa od seba poriadne vzdialili. Hneď, ako prišla domov, sa totiž strašne pohádali. „Ja som si uvedomila, že nechcem, aby raz moje deti toto videli,” povedala 28-ročná žena.

Keďže už pochybovala o svojich citoch k manželovi, spýtala sa ho, čo by povedal na možnosť, že by išli od seba. A jeho odpoveď „Nič,” bola zrejme tým posledným klincom do rakvy.

Zdroj: TV MARKÍZA

Na záverečnom galavečere, ktorý sa kvôli korone konal za prísnych opatrení bez divákov, už Tibor chýbal. Denisu prišli podporiť mama, otec a brat. Predstúpila pred nich úplne iná žena, váha nakoniec ukázala 73 kíl, čiže o 58 menej ako na začiatku.

„Chcela by som sa poďakovať aj Tiborovi s tým, že tých 9 mesiacov išiel so mnou, aj keď nám to tam zaškrípalo. Možno niekedy v budúcnosti sa stretneme niekde a znova sa dáme dokopy a možno sa už nikdy nestretneme a nedáme sa už dokopy. Ale ako človek je veľmi dobrý. Ako človek k nám do rodiny patrí, ale ako partner pre mňa nie,” uviedla blondínka. Z jej slov je teda viac-menej jasné, že celá situácia sa nakoniec bude riešiť rozvodom.

A dieťa, po ktorom túžila, sa zatiaľ odkladá na neurčito. Nielen kvôli odlúčeniu od manžela. Ako Denisa na záver poznamenala, bojí sa, že s tehotenstvom by zas spadla do obezity a váhu si neudržala. Chce si preto dopriať viac času, kým sa rozhodne stať matkou.

Zdroj: TV MARKÍZA

