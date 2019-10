TOTO tu ešte nebolo: Vyhadzov z Extrémnych premien... 200-kilový muž opäť priberá!

Šou Extrémne premeny Slovensko sa snaží pomáhať ľuďom s veľkou nadváhou a dáva im šancu na nový život bez nadbytočných kilogramov. Takúto šancu dostal aj 30-ročný Tomáš Šotník, ktorého najväčším koníčkom je hranie videohier. Mladý muž sa svojím neaktívnym životom dopracoval až na váhu 203 kilogramov.

Na začiatku šou vážil Tomáš Šotník 203 kilogramov. Zdroj: TV MARKÍZA

Tréner Maroš Molnár si ho z množstva prihlásených vybral ako adepta, ktorému pomôže a zlepší mu život. Toto rozhodnutie teraz možno aj trochu ľutuje a túto šancu mohol dať skutočne niekomu, kto by ju nezahodil ako Tomáš. Ten mal totiž konflikt aj s lekárkou, ktorá sa mu snažila vysvetliť, že má vážny zdravotný problém. „Podľa týchto výsledkov to vyzerá tak, že teda už tá cukrovka tam je,” povedala Tomášovi lekárka. Výsledky ukázali, že strava, akú konzumoval posledné 2 - 3 mesiace, nebola vôbec vyvážená. Tridsiatnik s lekárkou však výrazne nesúhlasil.

Tomáš síce schudol, no po čase začal stagnovať a kilá neodchádzali. V čom je problém, chcel zistiť Maroš spolu s výživovým poradcom Michalom Páleníkom. Jediný dôvod videli v tom, že mladý muž nedodržiava nastavenú stravu. Tomáš sa však dušoval, že drží. Po 270 dňoch mal napokon nastavený cieľ na 142 kilogramov, ktorý nesplnil a vážil rovných 150.

Po 270 dňoch vážil Tomáš Šotník 150 kilogramov. Nesplnil ani cieľ 142 kíl, ktorý mu Maroš určil, a preto musel v šou skončiť. Zdroj: TV MARKÍZA

To veľmi sklamalo Maroša Molnára, ktorý mu venoval svoj čas a energiu. „Aj keby som akokoľvek chcel niečo urobiť, ja už nemám čo urobiť. A je mi ľúto, čo teraz musím povedať. Ver mi, je mi to veľmi ľúto, že v Extrémnych premenách končíš,” znel napokon verdikt trénera. Po prvýkrát tak niekto v šou skončil s tým, že premenu nedokončil. „Je to moje zlyhanie. Je to čisto len moja vina, nikoho iného,” uznal si chybu predsa len Tomáš.

Sympatický tréner dúfal, že práve to by mohlo milovníka videohier nakopnúť, aby na sebe začal makať a zhadzovať kilogramy. Napokon ho po 365 dňoch šiel predsa len pozrieť, i keď mu nedvíhal telefóny, neodpisoval na správy. Tomáš priznal, že určite pribral a vidí to na takých 10 až 15 kilogramov. Realitou však je, že jeho váha počas 3 mesiacov narástla o 29 kíl. Ak však Tomáš so sebou nezačne urýchlene niečo robiť, zo zdravotného hľadiska môže skončiť veľmi zle.

Hoci do úspešného cieľa nedošiel, Maroš ho navštívil aj tak. Behom troch mesiacov pribral Tomáš 29 kilogramov. Zdroj: TV MARKÍZA