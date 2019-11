Manželstvo Evity Urbaníkovej sa rozpadlo pred 11 rokmi: Aha, ako vyzerá dnes jej ex!

BRATISLAVA - Spisovateľka Evita Twardzik Urbaníková (43) je teraz síce šťastne vydatá za Pawla, s ktorým má synčeka, no v minulosti už jedno manželstvo absolvovala. Ich vzťah však nevydržal, a to najmä preto, že Milan Urbaník (49) si našiel mladú milenku, a tak ich v roku 2008 rozviedli. Majú spolu dve deti Lindu (18) a Filipa (13). Po dlhej dobe sa exmanžel známej Slovenky opäť objaví v televízii. Takto dnes vyzerá!

Evitu a Miňa súd rozviedol ešte v roku 2008. Ich manželstvo rozdelila nevera z jeho strany, no aj napriek tomu spolu dokážu vychádzať, a to najmä kvôli deťom. Spisovateľka našla šťastie po boku svojho manžela Pawla, za ktorého sa vydala minulý rok a majú aj spoločného synčeka, ktorý už má 3 roky. Podľa informácií, ktoré svietia v Miňovom profile na sociálnej sieti, mal by byť ženatý aj on, a to od roku 2012.

Evita Twardzik a Milan Urbaník majú spolu dve deti - dospelú Lindu (na fotke) a tínedžera Filipa. Zdroj: Facebook L.U.

Hoci to dvojici spoločne v súkromí nevyšlo, v ich pracovných životoch sa im darí. Urbaník sa uchytil vo sfére médií. Niekoľko rokov pôsobil ako moderátor v slovenských rádiách, v roku 2017 sa vyjadril, že sa venuje PR a marketingu. Aj on stál pred dvomi rokmi pri projekte osvety kyberšikany a spolupracoval s raperkou Aless. Spoločne chodili po školách a robili prednášky.

Ešte v roku 2014 sa objavil na obrazovkách televízie JOJ v relácii Dobré ráno po boku Bibiany Ondrejkovej. Vtedy ich na Kolibe angažovali v rámci letného vysielania. Po pauze na obrazovke ho však diváci opäť uvidia, a to hneď v piatok v programe RTVS v šou Milujem Slovensko, kde bude hrať za Adelin tím. „Do piatkovej časti si naši kapitáni zavolali ľudí, ktorí v ich životoch hrajú dôležitú úlohu. K Adele prídu bývalí kolegovia z rádia Milan Urbaník, Milan Junior Zimnýkoval a Filip Tůma," znie status na Facebooku spomínanej šou. Musíme uznať, že roky Miňovi vôbec neuškodili. Ba naopak, dokonca mu prospeli. So športovou postavou a bez brady vyzerá k svetu!

Miňovi Urbaníkovi roky od rozvodu vôbec neuškodili. Ba naopak a diváci ho budú môcť na televíznej obrazovke vidieť už v piatok. Zdroj: Milan Krupčík ​