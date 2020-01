Slovenská speváčka len v plavkách: Prsia narvané... Sima, nie sú ti malé?!

Každému ihneď udrú do očí dve veci. To, že je mladá speváčka sexi a môže sa pýšiť štíhlou postavičkou, vidí aj slepý. Preto si môže pokojne dovoliť bikiny a vystaviť tak svoje krivky na obdiv. Avšak! Čo sa vrchného dielu týka, chcelo by to o niečo väčší kúsok. Už na prvý pohľad má totiž Sima prsia v plavkách doslova narvané a to nepôsobí práve vkusne.

Isté totiž je, že rodáčka z Trnavy rozhodne nepatrí medzi ženy, ktoré by mali, ako sa hovorí, lentilky pod kobercom. Práve naopak, môže sa popýšiť ženskými krivkami, ktoré si však zaslúžia pohodlie a nie byť stlačené ako vo zveráku. Odhliadnuc od tohto detailu však Sima rozhodne nemá za čo hanbiť a mužské osadenstvo jej fanúšikov by zaiste privítalo viac takýchto záberov.

O číslo väčší vrchný diel plaviek by Sime neublížil. Zdroj: Instagram S.H.