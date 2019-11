Tak toto by ste nedali: Sexica z Farmy dostala morbídnu ponuku... Líčenie mŕtvol!

BRATISLAVA - Lucia Gachulincová je sesternicou Alexandry Gachulincovej, ktorá aktuálne hviezdi v markizáckej Tvári, verejnosti je však známa najmä vďaka účasti na Farme, kde sa dala dokopy s Dávidom Buškom. Po ich rozchode na začiatku roka 2018 však o Lule už nebolo toľko počuť a väčšinou sa už prezentuje len prostredníctvom svojho Instagramu. Najnovšie sa však nechala nahovoriť aj na účasť v projekte, kde by ste ju veru nečakali...

Reč je o šou Sketch Bros, ktorú majú na svedomí herci Oliver Oswald a Peter Batthyány v spolupráci s youtuberom Samom Procházkom. Táto bláznivá partia aktuálne pri príležitosti Halloweenu vypustila do sveta nové video, kde si zahrala aj Lula. Tá nasadla do auta k niekdajšiemu predstaviteľovi legendárnej tety Márgit, ktorý ju ako spolujazdkyňu poriadne vytrápil. Pozrite sa, ako to vyzerá, keď sa z hrobára stane taxikár!