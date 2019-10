Vera Wisterová prvý raz od únosu prehovorila: Vyhrážal sa, že ma zničí a prídem o deti!

V piatok vyhlásila polícia pátranie po synoch Very Wisterovej Harlowovi Paxovi (8) a Theodorovi Stevenovi (5). Dlho sa o deťoch nič nevedelo, až do uverejnenie statusu novinárky s izraelskými koreňmi Maliny Saval, ktorá pridala na Facebook fotku Jeremyho Hulsha so synmi s dodatkom, že sú v poriadku a šťastní.

Táto fotka Jeremyho Hulsha so synmi sa objavila na profile novinárky s izraelskými koreňmi. Podľa popisu sú v poriadku a šťastní. Zdroj: Facebook Malina Saval

Do tejto chvíle sa k celej veci nevyjadrovala ani ryšavá moderátorka. Napokon však prelomila mlčanie. „Obidve naše deti uniesol do cudziny, čím porušil právoplatné súdne rozhodnutie, na základe ktorého mal zákaz vycestovať s deťmi bez môjho súhlasu alebo prítomnosti mimo územia SR,” vyjadrila sa pre TASR.

Súd pridelil v minulosti deti do starostlivosti matky a otec mal nárok vídať ich v utorky a štvrtky a každý druhý víkend v prítomnosti Very Wisterovej alebo niekoho, komu mama chlapčekov verí. To, ako sa Jeremymu podarilo chlapcov uniesť z nákupného centra, nie je známe. „Bližšie informácie o tom, ako otec s deťmi ušiel, vám teraz nemôžem a ani neviem poskytnúť, pretože sú predmetom vyšetrovania,“ povedala Wisterová.

Rúškom tajomstva ostáva zahalený aj dôvod, no mama chlapčekov má podozrenie. Ich otec sa jej totiž v minulosti vyhrážal. „Pozná ho len on. Viem však, že už počas nášho spolužitia mi opakoval, že ak sa pokúsim s ním rozviesť, zničí ma a prídem o deti,” prezradila zronená matka, ktorá chce mať milovaných synov čo najskôr pri sebe.

Vere Wisterovej sa mal Jeremy vyhrážať tým, že ju zničí a príde o deti. Zdroj: Jan Zemiar

Je však isté, že Jeremy Hulsh vzal deti do zahraničia protizákonne. Na vycestovanie by potreboval súhlas matky. Prípadne by mal požiadať súd, aby nahradil jej súhlas. Ani jedno však neurobil a zúfalá Vera teraz ani len netuší, či sú deti v poriadku, či ako sa majú. Nie je s nimi vôbec v kontakte. Avšak podniká všetky dostupné právne kroky: „Som v kontakte so všetkými kompetentnými orgánmi.“

Ešte včera sa v komentároch pri facebookovom statuse Maliny Saval o Jeremym a jeho deťoch mnohí navážali do oboch rodičov. Neobviňovali z únosu len jeho, ale spŕška komentárov padla na Veru, ktorá mala deti údajne uniesť z Izraela na Slovensko prvá. Wisterová od roku 2014 žije s deťmi na Slovensku. Predtým síce žila v Izraeli, no neskôr chodievali už len na krátke dovolenky.

O únose však nemôže byť reč. „Otec pred slovenským súdom vyhlasoval, že rešpektuje, že deti žijú na území SR a chce ich na Slovensku aj vychovávať. Skutočnosť, že deti majú obvyklý pobyt na území SR od mája 2014 konštatoval slovenský a rovnako aj izraelský súd ešte v roku 2017,“ vysvetlila moderátorka situáciu.