Daniel Lipšic s manželom Very Wisterovej skončil: TOTO je dôvod!

BRATISLAVA - Od únosu dvoch malých synov Very Wisterovej (42) ubehlo už takmer šesť týždňov a po chlapcoch a ich otcovi, moderátorkinom manželovi Jeremy Hulshovi (40), akoby sa zem zľahla. Nájsť sa ho snažil dokonca i Daniel Lipšic (46), no neúspešne.

Odkedy dvaja maloletí synovia Very Wisterovej Harlow Pax (8) a Theo Steven(5) zmizli, moderátorka prežíva dni plné obáv. Priamo z bratislavského nákupného centra chlapcov vzal ich otec Jeremy Hulsh a v rámci vopred premysleného plánu s nimi ušiel do Ameriky. Hulsh sa ozval iba prostredníctvom svojej kamarátky, novinárky Maliny Saval, ktorá na sociálnej sieti informovala o tom, že chlapci sú v poriadku, ale aj o neprávostiach, ktoré boli podľa nej na Jeremym na Slovensku páchané.

Jeremy Hulsh sa ozval až po príjazde do Ameriky a fotografiou s chlapcami potvrdil, že sú v poriadku. Zdroj: Facebook Malina Saval

Wisterová s Hulshom pritom viedli nie jeden spor, ale na súdy podali niekoľko vzájomných obvinení. Informáciu priniesol denník Nový čas. Momentálne však nikto presne nevie, kde sa otec chlapcov, na ktorého bol vydaný medzinárodný zatykač za únos, nachádza. Zastihnúť sa ho snažil aj právnik Daniel Lipšic. Ten totiž Hulsha zastupuje v jednom z prípadov, v ktorom bol Hulsh obžalovaný pre prečin nebezpečného prenasledovania.

Wisterová a hulsh riešili spolu množstvo súdnych sporov.

Ani Lipšicovi sa však s Hulshom nepodarilo spojiť, a preto sa rozhodol, že sa prípadu vzdá. „Áno, je to pravda, už ho nezastupujem. Je to zrejme v tomto čase ešte doručované na súd,” potvrdil Lipšic spomínanému denníku. Advokáta sme sa pokúšali osloviť, no zatiaľ sa nám ho nepodarilo zastihnúť.