Nové informácie o Wisterovej synoch: Otec ich berie do USA... Pomáhať mu má jeho brat!

Po sporoch Very a Jeremyho súd rozhodol o tom, že otec synov môže vidieť len v presne určený čas, navyše výlučne pod dohľadom matky alebo ňou poverenej osoby. Už to samo o sebe jasne naznačuje, že existovali odôvodnené obavy, že pokiaľ by sa s otcom stýkali bez prítomnosti niekoho iného, mohlo by dôjsť k podobnej situácii, aká, žiaľ, napokon aj nastala.

Niekoľko dní sa nevedelo o tom, kde by sa chlapci mohli nachádzať. Nad miestami ich pohybu sa iba špekulovalo. Na stránke HAKA cielené pátranie po osobách sa však v piatok objavili informácie, že Harlow a Theo majú byť v Kanade. Tieto správy priniesol Štefan Farkaš, administrátor stránky, ktorý 11 rokov pracoval ako šéf bezpečnosti nadnárodnej spoločnosti.

V pondelok ráno informácie opäť aktualizoval. Podľa toho, čo mal zistiť od svojich zdrojov a kontaktov, Farkaš uviedol, že Jeremy vraj chlapcov najprv vzal na súkromné letisko v Györi, odtiaľ sa presunul do Londýna a následne nastúpil na lietadlo smerujúce do Kanady. Tam mal vraj po neho pravdepodobne autom prísť jeho brat a previezť ich do USA. Stránka HAKA správu stále aktualizuje.