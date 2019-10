Slovenská herečka (27) po pôrode opäť pred kamerami: Pohľad na ňu bol žalostný!

BRATISLAVA - Monika Horváthová (27) sa do povedomia verejnosti dostala pred dvomi rokmi, keď si zahrala hlavnú postavu v jojkárskom seriáli Pravá tvár. Po svojom televíznom debute sa však kvôli mamičkovským povinnostiam z obrazoviek vytratila. Odvtedy ubehlo 14 mesiacov a herečka sa opäť postavila pred kamery. Pohľad na ňu bol však naozaj žalostný!

Jojkárskym divákom Moniku Horváthovú predstavovať nemusíme. V roku 2017 zahviezdila po boku Martina Mňahončáka a Mareka Geišberga v romanticko-dramatickom seriáli Pravá tvár. Chvíľu po natáčaní sa však z televíznych obrazoviek vytratila.

Mala na to ale ten najkrajší dôvod - v auguste 2018 sa totiž stala mamou dcérky Melánie. Odvtedy však ubehlo celých 14 mesiacov a herečka sa zjavne naplno vrhla do práce. Včera sa už objavila v novej časti markizáckeho seriálu Sestričky.

A pohľad na ňu bol naozaj žalostný. Zahrala si totiž pacientku, ktorá má obrovské bolesti kvôli nepodarenej plastickej operácii prsníkov. Svoju úlohu stvárnila naozaj bravúrne, lebo strach a utrpenie dokonalo premietla na svoju tvár.

Monika Horváthová si v Sestričkách zahrala pacientku vo veľkých bolestiach. Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

V skutočnosti však vyzerá naozaj výborne a po pôrode sa rýchlo dostala do formy, čo pravidelne dokazuje na sociálnej sieti Instagram. Už po pár mesiacoch sa jej podarilo zhodiť 25 popôrodných kíl a dnes sa pýši rovnako bezchybnou postavičkou ako pred tehotenstvom.

Moniku sme oslovili, aby nám prezradila, ako sa jej Sestričky natáčali a či sa opäť vracia do pracovného kolotoča. „Natáčalo sa mi veľmi dobre, pretože sa tam zišiel naozaj skvelý štáb na čele s úžasným režisérom Petrom Nikolaevom. Čo sa týka mojej profesie, do divadla som nastúpila štyri mesiace po pôrode, takže do pracovného kolobehu som naskočila už dávno. Točenie pre mňa tým pádom nebol problém,“ vysvetlila pre Topky.sk Horváthová.

Jej postava v Sestričkách nebola časovo náročná, preto jej nerobilo problém si od dcérky na chvíľu odskočiť. „Rodičovstvo si užívam najviac, ako sa dá. Melánia je veľmi spoločenské dieťa a nemá problém, keď od nej miestami na okamih odídem. Kým pracujem, je buď s mojím mužom Dominikom alebo ju strážia moji rodičia, ak je Dominik práve pracovne odcestovaný v zahraničí,“ dodala herečka.