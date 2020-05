Hviezda Jojky s otcom svojej dcéry nežije: Rozchod s kolegom ešte počas tehotenstva... TOTO je skutočný otec!

Začiatkom mája 2018 sa na verejnosť dostala správa o tehotenstve herečky Moniky Horváthovej. Počas natáčania minisérie Trhlina to prezradil herec, ktorý tam stvárnil hlavnú postavu, Matej Marušin. „Čakáme prírastok, tak nič lepšie sa nám nemohlo stať. Zatiaľ nie, že nie sme pripravení, ja si myslím, že na také niečo sa ani nedá pripraviť, nedá sa to naučiť, ale tešíme sa. Veríme, že bude zdravé a to je podstatné,“ prezradil vtedy budúci otec.

Tehotenský BOOM v slovenskom šoubiznise: Aj táto herečka čaká dieťa... Otcom je herecký kolega!

Dvojica sa však rozišla ešte počas tehotenstva... A v tom čase brunetka spoznala nového muža. Na príchod bábätka sa tak tešila po boku iného partnera, Dominika. Práve on stál pri usmievavej herečke v začiatkoch materstva, venoval sa jej aj malej Melánii a bol svedkom aj dcérkiných prvých krokov a slov. Niet preto divu, že Monika častuje titulom otec práve svojho nového muža.

Fúha, je z nej poriadna guľa: Známa slovenská herečka pribrala celých 20 kíl!

To však nešlo do hlavy mnohým jej fanúšikom, ktorí v minulosti zachytili informáciu, že tatom malej Melánie je herecký kolega Matej. A tak sa to Horváthová rozhodla verejne vysvetliť.

„Otec je ten, ktorý dieťa (dcéru) miluje a chráni ju, má strach, keď nie je v poriadku. Ktorého každý deň zaujíma, ako sa skutočne má a plní všetky jej potreby. Ktorý ju vychováva a ktorý sa najúprimnejšie teší z jej pokrokov. Ktorý jej vytvoril nádhernú minulosť, je neodmysliteľná časť jej prítomnosti a spolu s matkou jej buduje stabilnú budúcnosť... Takže ÁNO, Dominik je Melinkin OTEC,“ napísala Monika a dodala: „Všetko ostatné nestojí ani za reč...“