A je to tu: Prvý sex na Farme... hupli na to TÍTO dvaja!

BRATISLAVA - Na markizáckej Farme bolo včera poriadne horúco! Diváci sa totiž po niekoľkých týždňoch konečne dočkali vytúženého prepojenia východu so západom. A to doslova. Postarali sa oň sluhovia, ktorí si prvú noc v sluhovskom domčeku poriadne užili.

V reality šou sa kamery nevypínajú a inak to nie je ani v jedenástej sérii Farmy. To dobre vedia aj Košičanka Miroslava Csorbová (19) a západniar Matej Jurkovič (41). Ani toto ich však neodradilo od toho, aby konečne podľahli iskreniu, ktoré medzi nimi už dlho panuje.

Medzi Miroslavou Csorbovou a Matejom Jurkovičom vládlo už dlhší čas napätie. Zdroj: TV MARKÍZA

Matejovi sa splnili plány spred niekoľkých dní, ktoré spriadal s ostatnými farmármi. Pred nimi sa totiž netajil tým, že by si chcel úlohu sluhu vyskúšať práve so sexi Mirkou. Dôvod bol jednoduchý. Sex. Plán mu však prekazil trest, ktorý farmári dostali za porušovanie pravidiel. Výber sluhov tak výnimočne nebol na samotných farmároch a mená oznámila priamo Evelyn.

Šokujúce zmeny na markizáckom statku: Farmárske taktiky v háji... TAKTO bude vyzerať duel!

Matej Jurkovič domček pre sluhov zútulnil. Zdroj: TV MARKÍZA

Tentokrát to však vyšlo. Matej sa chopil svojej šance a dal si veru poriadne záležať. Sluhovský domček poriadne zútulnil a okno pred zvedavcami zahalil roletou. A na mladú krupiérku očividne jeho snaha urobila dojem. Keď sa totiž svalnatý gigolo na východniarku vrhol, nenechala sa dlho presviedčať. Dvojica sa síce snažila tváriť tak nenápadne, ako je to len pri podobnom akte možné, no podozrivé pohyby, ktoré zachytili kamery v domčeku, hovoria jednoznačne.

Miroslava Csorbová a Matej Jurkovič si spoločnú noc v sluhovskom domčeku poriadne užili. Zdroj: TV MARKÍZA

Či budú sluhovia "nadčasovať" aj počas ostatných nocí, alebo sa románik dokonca zmení aj na vážnejší vzťah, to uvidíme čoskoro.