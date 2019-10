Za laškovanie pod perinou kruto zaplatí: Snúbenicu markizáckeho farmára prešla trpezlivosť!

Spočiatku to vyzeralo tak, že si Radovan mimoriadne rozumie s ďalšou východniarkou, Mirkou Csorbovou. Dvojica dokonca vedľa seba zaspávala, no a hneď po niekoľkých dňoch pozorné oko kamery zaznamenalo, že pod perinou sa diali veci, ktoré rozhodne prekračujú akékoľvek kamarátske hranice. Košičanka sa mu totiž jasne hrabala v spodnej bielizni – ich intímnosti vyšli najavo v momente, keď si nepozorne naprávali perinu, čo sa podarilo zachytiť vďaka nočnému videniu.

Tam však Radovo laškovanie s farmárskymi kolegyňami ani zďaleka neskončilo. Počas toho, ako bol farmárom týždňa, si do domčeka nasťahoval západniarku Kiku. Potetovaná sexica s ním trávila noci, ktoré vyvrcholili pred pár dňami. Keď statok viedla ona, do postele si na oplátku na noc prizvala práve Radovana. Už niekoľko týždňov bolo jasné, že k sebe majú obaja blízko, čím sa pred kamerami ani netajili.

Nejako podobne sa zrejme bude Radovan tváriť v momente, keď vypadne a zistí, že nežnosti s farmárkami mu jeho snúbenica odpustiť nedokáže. Zdroj: TV MARKÍZA

Radovana to ťahá k sexi farmárke Kristíne. Dvojica má k sebe mimoriadne blízko už niekoľko týždňov. Zdroj: Instagram K.D.

Ako veľmi blízko to je, sa však ukázalo až nedávno. Objavili sa totiž zábery, z ktorých je zjavné, že pod perinou sa opäť diali veci. A to už evidentne Radovu snúbenicu nenechalo chladnou. Na sociálnej sieti totiž naznačila, že jej polovička má vážny problém. Začala o ňom hovoriť v minulom čase a jasne sa vyjadrila, že by mu neodpustila ani v prípade, že by jej odprisahal, že išlo o televízny scenár.

Zdá sa teda, že záletníka Rada budú doma čakať pobalené kufre. Na druhej strane, z Dunajskej Lužnej, kde zatiaľ býva aj so snúbenicou, to ku Kike do Senca až tak ďaleko nemá...

Ivana svojmu snúbencovi vraj odpustiť nedokáže. Zdroj: Instagram I.B.

O Radovi sa vyjadruje v minulom čase. Zdroj: Instagram I.B.

Tvrdí, že Radovanove vyjadrenia sú lož a vyvádzanie na Farme mu nepovolila. Zdroj: Instagram I.B.

K tejto otázke sa Ivana jednoznačne vyjadriť nedokázala. Zdroj: Instagram I.B.