Krainová štyri roky pred 50-kou: Dvojnásobná matka pritvrdila... Sexi póza a ruka v nohavičkách!

PRAHA - Patrí medzi najkrajšie české modelky a jej meno nie je žiadnou neznámou. Simona Krainová (46) sa aj štyri roky pred životným jubileom môže pýšiť sexi postavičkou, ktorú by jej pokojne mohli závidieť aj čerstvé dvadsiatky. Najnovšie sa svojou figúrou pochválila prostredníctvom pikantného záberu!

Simona Krainová zdieľa na sociálnej sieti so svojimi fanúšikmi nielen pracovné, ale aj súkromné zábery. Najnovšie sa pochválila snímkou z kalendára na rok 2020 s názvom F*ck the age. Ním chce šíriť posolstvo, že vek je len číslo. Ako sa píše na e-shope, ktorý kalendár ponúka, modelka v ňom odkrýva svoju najčistejšiu verziu.

Simona Krainová zdieľa so svojimi fanúšikmi zábery z práce aj súkromia. Zdroj: Instagram S.K. ​

A že odkryla naozaj dosť! Matka dvoch synov zverejnila fotografiu, na ktorej nahodila sexi pózu a ruku strčila do nohavičiek. Simona poriadne pritvrdila. Erotikou nabitú fotku podčiarkuje aj blondínkin výraz tváre. Hoci väčšina jej fanúšikov jasá a dáva pomyselný palec hore a klobúk dole, našli sa aj takí, ktorí sa do nej, ako inak, pustili.

Preboha, veď je to matka! A už jej ťahá na 50! Aj v takomto duchu sa niesli niektoré komentáre. Dokonca jednej z diskutujúcich pripadá Simona na fotke ako chlap. „Väčšinou sa mi vaše fotky páčia, ale tu vyzeráte skôr ako chlap. Neviem, čím to je, ale, bohužiaľ, fotka vhodná do lesbického kalendára," napísala istá Jarka, ktorej modelka trefne odpovedala: „Som chlap."

Niekoľkým ženám, prišla póza prehnaná či samotná fotka nevhodná na Instagram. „Krásna žena aj fotka, ale tá ruka je prehnaná. Je to vulgárne,” vyjadruje svoj názor Monika a pridáva sa k nej aj Mária: „Do kalendára dobré, ale na insta nevhodné. Dúfam, že bude horšie len v tom kalendári. Predsa len, súdnosť by bola na mieste."

Kým misska Veronika Vagnerová vyjadrila Simone podporu, jej fanúšičke pripomína na fotke chlapa. Zdroj: Instagram S.K.

Naopak, istá Mikejla má celkom opačný názor a blondínky sa zastala. „Najlepšie na tom celom je, že chlapi si štandardne na verejnosti, v obchode, v škole, nástupišti, pred deťmi upravujú svoje „náradíčko“ a to nikomu divné či nevychované nepríde. No Simona z toho urobila umenie a musím povedať, že aj keby tam mala tie ruky obidve, stále bude super ikonou s gráciou a nikdy to nebude pôsobiť lacno ako u iných paničiek, čo tu na nás vystrkujú zadky!” napísala a musíme uznať, že v konečnom dôsledku má pravdu. Na chlapoch ruku v rozkroku každý prehliada.

Istá Mikejla to vystihla dokonale. Zdroj: Instagram S.K.