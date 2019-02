Krainová ukázala staršiu sestru: Fúúú, to je ale riadna ŠUPA!

ZANZIBAR - Česká topmodelka Simona Krainová (46) má závideniahodnú figúru, no i tak sa v poslednom čase pustila do cvičenia ešte aktívnejšie. S cvičením nezaostáva ani na Zanzibare, kam sa vybrala a so sebou zobrala aj svoju staršiu sestru Yvonu (51). Pri pohľade na ňu vám padne sánka!

Simona Krainová je s pribúdajúcim vekom stále viac sexi. Niet sa čomu čudovať, pretože na svojej postave aj vizáži denne maká, ako sa dá. A tak si ešte stále môže dovoliť odbehnúť na prehliadkové mólo, či objaviť sa v nejakej kampani. Najnovšie však predvádza postavičku na Zanzibare, kam spolu s rodinou zobrala aj svoju staršiu sestru Yvonu.

Dámy nezaprú, že sú sestry a podobné sú si nielen v tvári. Aj jej sestra sa totiž pýši krivkami, za ktoré by sa nemusela hanbiť nejedna modelka. No nie vždy to bolo tak. Yvona bojovala s kilami navyše a musela poriadne zamakať, aby sa ich napokon zbavila. Zdravá strava a každodenný pohyb tak už nie je iba na programe modelky, ale podľahla im aj jej sestra. Výsledok však určite stál za to a z bacuľatej dámy je momentálne sexi kosť.

Obzvlášť hrdá je na svoju sestru aj Simona, ktorá tak má na dovolenke parťáčku do fitka. Na sociálnej sieti modelka zapózovala bok po boku so sestrou a dokonca sa pochválila aj videom zo spoločného tréningu. „46 + 51. Na 97 rokov dobré, nie?" zažartovala si Simona na ich účet.