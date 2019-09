Tak toto tu ešte nebolo: Exsuperstaristka išla donaha... Úplne holá sa prechádzala po ulici!

Ľudia na pražskom Žižkove sa zrejme nestačili čudovať, čo sa to okolo nich deje. Do ulíc totiž vyšla Markéta Konvičková, ktorá sa po ulici prechádzala úplne nahá. Speváčka nedávno vydala rovno šesť klipov, ktoré spojila do jedného videa nesúceho názov Projekt 6-6. Ako to už u blondínky býva zvykom, niektoré z nich sú mimoriadne horúce, no ten najpikantnejší je štvrtý z nich.

Hneď na začiatku speváčka odhodí uterák, ktorý ju zahaľuje, a do ulíc sa vyberie nahá. Zábery na jej postavu a všetky intímne detaily sú, samozrejme, vyrastrované, no nejednému mužovi sa pri pohľade na Konvičkovej holé telo zatají dych. O zábavu mali zrejme postarané najmä priami účastníci videoklipu a kameraman, pred ktorým Markéta po celý čas kráčala v Evinom rúchu.

Markéta Konvičková sa po pražskom Žižkove prechádzala úplne nahá. Zdroj: youtube.com

Markéta Konvičková má na konte ďalšie pikantné video. Zdroj: youtube.com

Hoci niečo podobné tu ešte naozaj nebolo a exsuperstaristka zrejme ľudí naozaj poriadne šokovala, ako sme už spomínali, sexi momenty nie sú pri nej ničím výnimočným. Pomerne nedávno uzrel svetlo sveta videoklip s kráskou Monikou Bagárovou, kde spolu obe dievčatá ležali nahé vo vani, v českej Tvári sa bozkávala s kolegyňou Berenikou Kohoutovou a v jednom so svojich predchádzajúcich klipov predviedla aj posteľné hrátky. Nuž veru, Markéta sa s tým naozaj „nepapre“.