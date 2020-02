Najväčšie FAUX PAS na Česko-Slovenskom plese 2020: Táto herečka sa poriadne dogabala!

Prominentné plesy a bály sú zakaždým prehliadkou veľkých honosných rób či krásnych spoločenských šiat. Známe Češky a Slovenky sa na týchto prestížnych podujatiach vždy predbiehajú v tom, ktorá bude kráľovnou večera, a preto si na výbere svojho oblečenia dávajú dvakrát tak záležať.

Vychytená česká herečka Berenika Kohoutová to však so svojimi šatami veľmi nevychytala. Siahla totiž po zvláštnom modeli maslovej farby, ktorý absolútne nelichotil jej farbe pleti. Vyzerala mdlo... Navyše strih šiat pôsobil, akoby sa na plese ocitla úplným omylom.

Nevýrazný kúsok by sa oveľa viac hodil na letnú večernú párty alebo ako slušivý župan či nočná košeľa do postele. Svetlé šaty z ľahkého materiálu totiž pôsobili absolútne nehonosne, dokonca spod tenkej látky brunetke presvitala podprsenka. No skrátka, celé zle...

„Nešťastná voľba na takúto honosnú udalosť. Príliš ležérne, materiál casual, vzhľad ako nočná košeľa. Šaty pôsobia lacno a navyše sú priesvitné. Keď už dáma predsa len zvolila tieto šaty, mohla ich pozdvihnúť aspoň výraznou zlatou kabelkou, prehodiť si na ne nejakú kožušinovú štólu. Takto to vyzerá ako babkine negližé z 30. rokov,“ zhodnotila pre Topky.sk módna návrhárka Andrea Koreňová - Sicily Style. Veď uznajte sami!

Herečka Berenika Kohoutová si na Česko-Slovenský ples zvolila absolútne nevhodné šaty. Zdroj: Pavel Dvořák