Baša Števulová si užíva dovolenku: Pochválila sa fotkou z NUDApláže!

BAŠKA – Sympatická slovenská snowboardistka Baša Števulová (30) si užíva leto naplno. Aj so svojím synčekom šla na dovolenku v Chorvátsku a vychutnáva si slnko, more a teplo. Dokonca natoľko, že si vybehla na nudapláž!

Letné prázdniny a teplé počasie láka ľudí ísť si oddýchnuť k moru. Ani športovkyňa, ktorá sa venuje zimnému športu a na svahu dosť vymrzne, neodolala a šla si vyhriať kosti, ako inak, aj so svojím synčekom Tobiáškom. Toho Barbora vodí na rozličné výlety, tento je však predsa len niečím iný. Hoci má Tobišo, ako ho mamina volá, len 2 roky, už stihol navštíviť nudapláž.

Ako sa hovorieva, na Adama či na Evu je to najpohodlnejšie. To si zrejme povedala aj sympatická blondínka, ktorá si z kempingového rezortu v chorvátskej oblasti Baška odskočila na pláž pre „naháčov“. Záberom, na ktorom pózuje aj so svojou ratolesťou, sa pochválila na sociálnej sieti Instagram. Americký národ puritánov by mohol voči takejto fotke namietať, no pravdou je, že obrázok je decentný a „vo všetkej počestnosti“. Drobcom ani Barborke nič nevidno. Možno sa tak stane inšpiráciou pre ďalších ľudí, aby skúsili vybehnúť na pláž na ostro.

Baša sa pochválila milým a decentným záberom. Zdroj: Instagram B.Š.