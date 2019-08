Slovenská kapela na Kube: S Hudbou Vesmírnou okúsili iný svet

„Príroda, ľudia, neuveriteľný nočný život, všetko, čo sa týka Kuby je očarujúce. Treba tam ísť a zažiť si to,“ povedal v rozhovore pre jeden z trojice interpretov Marek Koleno.

Ľudia si tam podľa neho nezávidia a s nikým sa nehádajú. „Boli sme tam osem dní plus cesta a za celý ten čas sa nikto nikde nehádal. Keď vás niekto presviedčal na ulici, aby ste si od neho kúpili cigary alebo rum a vy ste sa aj zastavili, no po opýtaní sa na cenu ste sa rozhodli, že tie veci nechcete, tak povedali len, že ‘Oukeej!‘ a popriali vám peknú dovolenku. Vôbec neboli urazení ani nefrfľali, usmievali sa... Jasné, že každý chce zarobiť, ale robili to takým rozumným spôsobom, ako keby chápali, že keď sa tam tí turisti budú dobre cítiť, tak prídu znova a keď budú hovoriť o Kube pekne, tak na tom aj oni sami v konečnom dôsledku získajú,“ poznamenal hudobník, podľa ktorého Kubánci navyše nešíria vôkol seba žiadny strach.

„Ničoho sme sa tam nebáli, hocikedy v noci sme šli von, nemali sme pocit, že by nám chcel niekto ublížiť. Že by vám niekto na ulici násilne vytrhol niečo z ruky? Na to zabudnite... Iste, vždy je nejaké percento ľudí, ktorí robia problém, ale nám sa nikde nič nestalo, a to sme boli naozaj na miestach, kde bolo strašne veľa domácich, mladých, starých, deciek, hocikoho... Asi kebyže sa nám má niečo stať, tak sa to stane, no, chvalabohu, nestalo sa nič nepríjemné a my sme mali nakoniec z celej Kuby úžasný dojem,“ usúdil Koleno.

Daniel Kis, známy aj pod pseudonymom Sorizzo, zas najviac zo všetkého oceňuje pohodu a otvorenú myseľ, ktorú ľudia na Kube v sebe prirodzene majú. „Keď sa odtiaľ vrátite na Slovensko, pochopíte, že tu ľudia riešia úplné hovadiny, vo všetkom. Pokazí vám napríklad deň, pretože na vás niekto na ulici zatrúbi a vynadá vám – taký Slovák, ktorému sa takéto niečo stane, sa hneď naštve a navzájom si tí dvaja vynadajú do dementov. Na Kube by sa na vás nikto nenahneval a ak by ste sa aj na niečo naštvali vy, tak by vám na to pravdepodobne nič nepovedali, iba by nechápali... Alebo vás vytočí, že vám niekto zruší objednávku a nepríde vám niečo, čo ste si kúpili – to je úplná blbosť. Keď si niečo objednáte na Kube, budete radi, ak vám to vôbec príde...,“ priblížil mladý muzikant.

„Alebo keby teraz, ako tu práve sedíme a robíme rozhovor, prišiel niekto a pustil si na plné pecky muziku, na Slovensku by sme sa pravdepodobne naštvali a povedali mu ‘Halooo! Čo si dementný?‘ alebo niečo na ten štýl. Keby sme boli Kubánci, buď si ideme s ním, že ‘Uaau, super!‘ alebo, ak by sme potrebovali ticho, tak by sme sa proste vzdialili a brali by sme to, že sloboda, chcel si pustiť, tak si pustil, nie hneď, že nám dotyčný prišiel pokaziť rozhovor...,“ dodal Koleno. „Zdá sa skrátka, že Kubánci sú omnoho uvoľnenejší a nemajú voči sebe žiadnu zlomyseľnosť. Toto sa musíme na Slovensku naučiť a bude to super,“ uzavrel.