Šokujúci krok Braňa Mojseja: Po opileckých excesoch... Založil kliniku pre alkoholikov!

Neraz sa stalo, že Braňo Mojsej sa nechal opantať volaním a chuťou alkoholu. Ako sám tvrdí, stal sa z neho závislák a dokonca aj na svojich vlastných koncertoch vystupoval pod parou. Uvedomil si však, že potrebuje odbornú pomoc a k alkoholizmu sa verejne priznal a podstúpil odvykačku. Dá sa však z alkoholizmu naozaj dostať?

„Ja som živým príkladom. Mám 50 rokov. Spadol som systematicky štyrikrát veľmi na hubu dole a štyrikrát som sa z toho dna postavil a vždy vďaka niekomu,“ prezradil v Ranných novinách na JOJ-ke.

Braňo Mojsej rozprával o závislosti od alkoholu na JOJ-ke. Zdroj: TV JOJ

Aj jemu pomohlo to, že niekto pri ňom stál a nezlomil nad ním po treťom raze palicu. Práve o to sa známy abstitent tiež pokúša. Pomáha iným s rovnakým problémom a založil kliniku na liečbu závislostí. Okrem alkoholizmu sa venujú aj iným závislostiam.

„Táto klinika nevznikla zo dňa na deň. Predchádzalo tomu moje verejné priznanie. Väčšina ľudí verejných alebo celebrít, alebo hocikto to tají. Radšej nech sa nevie, lebo dnes slovo psychiatria, odvykacia liečba a vôbec závislosť je niečo, čo sa nehodí, čo nie je dobré mať ani v profesijnom životopise. Proste je to tabu, okolo ktorého sa chodí, ale vy to máte rovno pred očami všade, kam sa pozriete,“ ozrejmuje Mojsej.

Podľa neho sa na každom rohu nájde človek závislý od alkoholu, ktorý potrebuje pomoc. Sám Braňo si uvedomuje, že jeho „láska“ k alkoholu začala už v puberte. „Preto práve táto klinika vznikla, aby sa to nestávalo a aby tak, ako ja, keď som bol naivný mladý tínedžer a popíjal alkohol, a pili sme ho spolu piati na jednej lavičke, lebo sme hrali na gitare a chceli sme, aby sme sa dievčatám páčili, alebo páčili ony nám, tak sme ich chceli zaujať. Ale len ja som ostal závislý, ktorý som ten alkohol pil. Tí ďalší štyria nie,“ priznáva Braňo, podľa ktorého je alkoholizmus smrteľná choroba.

Sám dokonca nahral video, v ktorom radí ľuďom, ako si dať pozor na svoje nápoje v bare či na diskotéke. Zdroj: Youtube B.M.

Hoci chce ľuďom pomôcť, musia to chcieť najprv oni sami. A problémom je, že mnohí za ním prídu až v poslednej fáze. „Vtedy už nie je možnosť im veľmi pomôcť, ale už len nejakým spôsobom dožiť,“ prekvapuje Mojsej, ktorý patrí k registrovaným závislákom. Na Slovensku ich je do 200-tisíc a omnoho viac neregistrovaných. Aj to, že žijeme na Slovensku, je podľa neho pri alkoholizme veľký problém, pretože táto krajina akoby túto závislosť podporovala.

„Dnes je to na Slovensku spoločensky uznávaná vec. Každá jedna časť života sa spája na Slovensku s alkoholom. Proste, alkoholu sa nevyhnete. Prídete na návštevu, okamžite ponúkajú alkohol. Vo viacerých svetových krajinách to tak nie je. U nás je to štandard. A ten štandard môže viesť až k zhubnej podobe, ktorá končí smrťou a to ľudia málokedy vedia. Mne to nemal kto povedať, keď som mal 16 rokov. Neboli nijaké prednášky, že by mi niekto povedal, že to môže dopadnúť aj takto,“ vysvetlil.

Preto sa rozhodol šíriť osvetu, robiť prednášky a upozorňovať na nástrahy alkoholizmu. Založil kliniku, kde pomáha ľuďom s podobným osudom, aký mal on. To, že ste sa raz dostali zo závislosti neznamená, že do nej opäť nepadnete. Aj po rokoch. On sám pozná prípad, keď človek abstinujúci 24 rokov opäť podľahol.

Braňo Mojsej padol na dno štyrikrát. Vždy sa z neho postavil a teraz pomáha iným s podobným osudom. Zdroj: Facebook B.M.