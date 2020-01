Komplikácie pri pôrode Batthyányho dcéry: Nemohla tlačiť!

Herec Peter Batthyány na to síce vôbec nevyzerá, ale už je z neho dedko. Jeho dcéra Petra sa totiž len pred pár dňami stala po prvýkrát mamou. Pôrodné bolesti ju prekvapili už minulý týždeň. „Malo to byť oveľa neskôr. V piatok sa mi spustili kontrakcie. Keďže boli dosť silné, tak som išla do nemocnice na kontrolu. Tam mi povedali, že už rodím, takže som musela čakať,” povedala pre Topky Peťa, ktorá síce túžila po prirodzenom pôrode, no lekári to zavrhli.

Herec Peter Batthyány s dcérou Petrou. Zdroj: Jan Zemiar

Ešte minulý týždeň nám totiž brunetka prezradila, že kvôli operácii očí, ktorú podstúpila minulý rok, by tlačenie predstavovalo obrovské riziko. Peťa bola preto už dlhší čas oboznámená s tým, že rodiť bude takzvaným cisárskym rezom. „Samotná sekcia bola urobená v Ružinove, robil ju pán doktor Sečanský, úplne fantastická práca. Z cisaráku som nemala obavy, bola skvelá atmosféra v nemocnici,” pochvaľuje si dnes už šťastná mamička malej Victorie.

Petra Batthyány zažíva najkrajšie životné momenty. Zdroj: Instagram P.B.

Napriek tomu, že zákrok bol plánovaný, na Petru predsa len čakalo jedno sklamanie. „Bohužiaľ som nemohla ísť spinálnou anestéziou, ale musela som ísť celkovou, takže som sa zobudila až potom a videla malú,” zdôverila sa sympatická Bratislavčanka, ktorá sa po zákroku zotavuje v Ružinovskej nemocnici a užíva si chvíle s malou Victoriou.

Petre Batthyány lekári povedali, že deti mať nikdy nebude, napriek tomu sa minulý týždeň stala mamou malej Victorie. Zdroj: Instagram P.B.

„Cítim sa fantasticky, je to ten najkrajší pocit, aký môže žena zažiť, mať bábätko. Je to neopísateľná energia, láska, je to nádherné. Asi naozaj taký vrchol, čo môže žena pocítiť v živote,” vyznala sa Petra.