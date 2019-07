Radikálne zmeny v živote slovenského herca: Smrť mamy, rozchod a potom... Koniec konfliktov s dcérou!

BRATISLAVA - Peter Batthyány (53) je u mnohých zapísaný najmä ako komediálny herec. Jeho život však poznačili mnohé drámy. Keď sa na čas stiahol z verejného života, pochoval mamu a rozišiel sa so ženou. Negatívne udalosti ale nakoniec vyústili do zlepšenia vzťahu s dcérou Petrou, s ktorou si prešli naozaj búrlivým obdobím.

Peter Batthyány sa narodil 25. júla 1966. Najprv sa stal známym ako tanečník, venoval sa štýlu electro boogie. Neskôr začal pôsobiť v divadle a dostal sa aj na televízne obrazovky. Jeho najznámejšou úlohou je dvojrola kriminálnika Banána a tety Márgit v sitkome Mafstory. Naposledy účinkoval v seriáli Profesionáli.

V posledných rokoch však akoby sa Batthyány stiahol do úzadia. V auguste 2016 ho zdrvila smrť milovanej mamy. Koncom roka 2017 sa zas prevalil rozchod s partnerkou Dagmar. Tá bola kedysi jeho druhou manželkou, rozviedli sa a neskôr sa dali zas dokopy – ale už bez svadby. „Mal som také ťažšie obdobie, nejaké zmeny vo vzťahu, mama odišla z tohto sveta, to ma tiež zobralo... Ale už som sa vrátil späť do života,” povedal na jar pre jojkársky TOP Star magazín.

S Dagmar má Peter syna Matúša a z predchádzajúceho manželstva s Jarmilou zas dcéru Petru. Práve vzťah s ňou bol dosť dlho poriadne komplikovaný. Otec a dcéra si posielali odkazy dokonca aj cez médiá. Potom však prišlo spomínané ťažké obdobie. Umelcova mama bola na tom zle rok a pol, vzťah sa mu tiež rúcal dlhší čas. A ako prezradil, práve vtedy pri ňom stála jeho dcéra. Dnes majú teda opäť vynikajúci vzťah.

Zdroj: Jan Zemiar

Hoci aktuálne herec nepôsobí na obrazovkách, svoje umenie baviť ľudí využíva na internete. Ako priznal pre televíziu Joj, dnes ho vďaka tomu spoznávajú aj mladí ľudia. „Tá mladšia generácia ma spoznáva z videí. Robím niečo na youtube aj na instagrame. A oni už nevedia, že bolo nejaké Mafstory, ale vedia, že je tu nejaký Peter Batthyány, ktorý robí nejaké videá a všetci sa na tom úžasne bavia,” povedal Batthyány k svojmu novému "koníčku".