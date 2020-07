Ďalšia operácia dcéry Petra Batthyányho: Komplikácie... Strach a stres kvôli dcére!

Petra Batthyány posledné mesiace žiari šťastím, a to aj napriek tomu, že musela ísť opäť na operačný stôl. V januári sa z nej stala po prvý raz mama malej Victorie, i keď jej lekári tvrdili, že deti nikdy mať nebude. Napokon sa stal malý zázrak a dievčatko jej život napĺňa radosťou a šťastím. Peťa však už počas tehotenstva mala problémy s okom a na 90 percent nevidela. Preto podstúpila už na jeseň operáciu a teraz šla na ďalšiu.

Petra Batthyány podstúpila už v októbri operáciu. Teraz šla na ďalšiu, no zväzovali ju obavy. Zdroj: Instagram P.B.

„Keď som odchádzala do nemocnice na operáciu mala som obrovský strach z toho, ako to bude Victoria zvládať nakoľko je od narodenia plne kojená a skoro stále so mnou. Veľa ľudí má plašilo, že stratím mlieko, alebo že malá nebude mať záujem o dojčenie a stratíme naše puto,“ napísala bývalá bojovníčka na Instagrame k záberu, kde je jasne vidieť prelepené oko.

Ako priznala na sociálnej sieti, pár dní pobudla v nemocnici bez dcérky. „Mne v októbri operovali oko, virektómia oka, pretože sa mi úplne odlúpla sietnica a centrum videnia s tým, že vtedy v tehotenstve sa mi aplikoval silikónový olej do oka. Ten mal držať to oko pokope, aby sa sietnica fixovala. Viacero iných úkonov sa tam robilo, bolo to komplikované,“ opísala zákrok z jesene pre topky.sk. „A minulú stredu mi robili operáciu takú, kde mi mali odstrániť ten silikónový olej, ktorý slúžil na udržanie, mal sa tam dať plyn, malo sa to oko trošku vyčistiť a skontrolovať v akom je stave,“ doplnila brunetka.

Peťa Batthyány priznala, že bola na ďalšej operácii. Ľudia ju strašili, že môže prísť o mlieko. Zdroj: Instagram P.B.

Došlo však ku komplikáciám. Lekári urobili všetko ako mali a operácia dopadla super, avšak Petrin organizmus sa rozhodol inak. „Akurát moje oko tú operáciu z nejakého dôvodu neprijalo, skomplikovalo sa to. Takže som namiesto pôvodných troch dní bola v nemocnici týždeň. Ale boli úžasní, celý personál sa mi snažil pobyt tam spríjemniť,“ priznala.

Peťa mala v nemocnici pobudnúť len tri dni, no práve pre komplikácie sa jej pobyt na lôžku predĺžil. A to bolo pre ňu náročné kvôli dcérke. Doposiaľ bola totiž stále s ňou, plne ju kojila. Dopredu si tak už takmer dva mesiace odsávala mlieko, aby aj jej dcérka zvládla pár dní bez mamy a mala svoju dávku výživy. Robila tak aj preto, že 24 hodín od operácie odsávať ani nemohla. „Vôbec som nemohla odsávať, ani posielať mliečko domov malej, nakoľko som bola v lokálnej anestéze. A aj keď si v lokálnej, tak stále sú tam tie prvky, ktoré nie sú dobré,“ vysvetlila nám.

Dcére známeho herca však nebolo všetko jedno, keďže mnohí ju strašili tým, že môže stratiť mlieko či už tým, že nebude kojiť, alebo zo stresu pred operáciou. Aj samotné odlúčenie na tak dlhú dobu Peťa znášala zle. „Bola som nonstop v strese, lebo s malou sme nonstop spolu, je plne kojená, skoro každú hodinu až dve, čiže som to znášala veľmi zle, že som bez nej a celý čas som ju nevidela. Prvýkrát som ju videla, keď došli za mnou na návštevu moja mamina s malou v nedeľu. Malá bola s mojou maminou, ktorá sa o ňu plne starala, úžasne ma zastúpila. Ale bolo to ťažké psychicky hlavne pre mňa to zvládnuť, že som bez nej,“ priznala Peťa, ktorá bola šťastná, keď svoju malú princeznú opäť videla. Prirovnala to k momentu, keď prvý raz videla Victoriu po pôrode.

Victoria však týždeň bez mamy zvládla v pohode a ani s opätovným kojením nemala najmenší problém. Zdroj: Instagram P.B.

„Úplne extáza radosti, napriek tomu, že moje oko sa nezotavuje tak, ako by sa malo. Takže mi je obrovským zdrojom radosti, lásky a zdrojom inšpirácie a hnacím motorom k tomu, že aj keď možno zdravotne nie som úplne okej, tak mám pohon ísť ďalej a teším sa zo života, lebo je krásny vďaka nej,“ povedala nám Batthyány. Zároveň priznala, že v nemocnici ju chytili aj ukrutné bolesti a celé noci poriadne nespala. Myslela na svoj malý poklad a snažila sa stále pravidelne si odsávať mlieko. Naozaj sa bála, aké to po operácii s malinkou bude. „Bála som sa, aké to bude, či bude chcieť, aby som ju znova kojila, či bude v pohode, či ma spozná,“ opísala svoje obavy, ktoré sa však napokon ukázali ako zbytočné.

Petra svojím príspevkom chcela povzbudiť aj ostatné maminy, aby sa nebáli, že by mohli prísť o mlieko a nemali by sa nechať zastrašovať rozličnými „dobrými radami“. Práve dcérka a problémy s okom jej otvorili oči. „Je to taký paradox v mojom živote. Musela som oslepnúť na to, aby som začala vidieť ten skutočný život a skutočné hodnoty. Zdravie je to najdôležitejšie, bez debaty, lebo keď je človek chorý, želá si len to jedno. Potom naozaj rodina, láska a pohoda,“ tvrdí krásna mladá mamina.

A má odkaz aj pre všetky maminy, ktoré zväzuje strach či ísť alebo neísť, ak ich čaká operácia a opustiť na pár svoje dieťa. „Ak im to naozaj môže zachrániť alebo skvalitniť život, tak nech idú do toho. Deti potrebujú mať zdravé silné maminy, ktoré pre nich s láskou vedia pohnúť svetom. Nech sa neboja, že by operáciou stratili mlieko alebo by boli zlými matkami, ak neurobia to, alebo tamto. Strašne podliehame sociálnym sieťam a takému kultu dokonalosti. Aj to, že keď mamička je po pôrode, do mesiaca má byť štíhla, spokojná, vysmiata, šťastná,“ odkazuje brunetka, ktorá určite nie je zástancom perfekcionizmu. Podľa nej tak, ako každé bábätko je originál, je ním aj jeho mamina. „Každá mama je tou najlepšou verziou matky, pre to svoje dieťatko,“ uzatvára sympaťáčka, ktorá sa naučila ťažiť aj z negatívnych skúseností v živote.