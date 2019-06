Polnišová s divadlom skončila: Dostala ZÁKAZ!

„Moje deti sú školopovinné, a tak je o tej tretej, štvrtej ich čas so mnou. Týmto štýlom som si zariadila aj robotu a veľa mojich aktivít sa zredukovalo na minimum. Čo sa týka divadla, hrám momentálne len v L+S v predstavení Tri grácie z umakartu, ostatné veci som musela useknúť a odmietam aj ďalšie ponuky. Urobila som to napriek tomu, že divadlo milujem a je to pre mňa absolútny zdroj energie, no dostávala som od detí sťažnosti, že 'To teda nie, že budeš stále večer preč!'...“ vysvetlila v rozhovore. „Normálne mi to zatrhli, tak som to nejako zakceptovala a povedala som si, že sa môžem v divadle vybúriť, keď budú väčší, a keď naopak budú chcieť, aby som večer doma nebola,“ zasmiala sa 43-ročná Bratislavčanka.

Divadelnú prestávku však podľa vlastných slov neľutuje. „Nie je mi to ľúto, napriek tomu, že som z divadla vzišla. Určite v ňom budem neskôr pokračovať, milujem divadelnú prácu... A stále som obklopená strašne fajn ľuďmi a zatiaľ robím na ďalších veciach. Ja si ten svoj diel kreativity vždy nejako vybijem, stále potrebujem niečo vymýšľať a vyvíjať, akurát som sa pri deťoch naučila, že sa to nedá hneď,“ poznamenala Polnišová, ktorá okrem toho, že si dohaduje do budúcna divadelné projekty v susednom Česku, pripravuje už nejaký čas i komediálny kinofilm (S)exmanželia.

„Scenár už máme hotový, teraz rokujeme s režisérom, v akej forme to spravíme a zháňame finančné prostriedky. Je to beh na dlhé trate, ale som veľmi spokojná a som rada, že sa podaril dať dokopy tím ľudí, ktorí majú zmysel pre humor a sú ochotní venovať svoj čas aj veci, ktorá momentálne neprináša financie. Robíme to len z radosti a pretože to chceme robiť, ani s tým, že to prinesie nejaké finančné ohodnotenie, nerátame. Ja mám však to šťastie, že veci, ktoré robím, ma tak zabezpečujú, že si môžem plno ďalších aktivít robiť aj len čisto z radosti a zadarmo a neriešiť to. Toto určite bude jedna z nich a strašne sa z toho teším, aj keď je to náročná práca, už napísať scenár bolo veľmi náročné,“ podotkla známa herečka.

„Ja nie som totiž nejaký skúsený scenárista, nenapísala som 62 filmov a ten film má predsa len nejaké pravidlá, takže sa snažíme za pochodu učiť... No teším sa, že som natrafila na ľudí, ktorí sa snažia hľadať spôsoby, ako sa to dá. To je v dnešnej dobe veľmi vzácne a je to aj nesmierne ťažké. Nie každý si dokáže povedať, že áno a poďme hľadať cesty a nevzdáva sa, keď je tá cesta kľukatá,“ dodala Polnišová.