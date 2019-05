Šokujúce priznanie hviezdy seriálu Horná Dolná: Uniesli ma Albánci!

Predstaviteľ nezameniteľného Ďura Brmbalíka z obľúbeného markizáckeho seriálu Horná Dolná, bol v pondelok hosťom zábavnej relácie Klamal by som ti? Po boku Petry Polnišovej a Evity Twardzik sa snažil odhaliť klamstvá súperov a tiež ich presvedčiť o vlastnej pravde. Jedným z jeho príbehov bol ten o únose. Asi pred 5 – 6 rokmi sa totiž Dano stal obeťou únosu za hranicami Slovenska.

„Raz ma uniesli tri malé deti,“ povedal na úvod Dano, pričom si Andy Kraus neodpustil poznámku, či šlo o deti pozemšťanov. „Aké to boli deti?“ zaujímalo kapitánku súperov, Zuzku Kubovčíkovú Šebovú. „Boli tri. Dve dievčatká a jeden chlapec. Chlapček mal nejakých 10 – 11 a potom malé dievčatko asi trojročné a ďalšie šesťročné. Uniesli ma vo vnútrozemí,“ priblížil Heriban situáciu.

Zuzanu zaujímalo aj to, či páchateľov poznal. „Nepoznal. Albánci to boli,“ ujasnil. „Teba uniesli albánske deti?“ žasla predstaviteľka krčmárky Terezky. Celý únos vraj trval len nejakú polhodinku a bolo to na vzdialenosť pár kilometrov. To prišlo všetkým priam neuveriteľné, no i tak chceli vedieť, ako k tomuto činu došlo.

„Pýtal som sa jednej pani na ulici, kadiaľ sa dostanem na grécke hranice. A táto pani, keďže sme si veľmi nerozumeli, mi moc toho povedať nemohla, ale vedela otvoriť dvere na aute. A tie deti tam vlastne okamžite boli nasáčkované,“ rozhovoril sa Daniel.

„Oni mi naskočili do auta a len ukazovali, že kade ma unášajú, kde mám ísť. Tak ja som proste nasledoval ich ručičky a o nejakých 10 – 15 kilometrov tam stál ďalší človek, zrejme ich oco alebo kto, a normálne ma stopol, poďakoval mi, vyložil som ich a vlastne ony mi ukázali cestu na tie hranice a zároveň som im pomohol sa doviezť k otcovi,“ dorozprával priam neuveriteľný príbeh Heriban, ktorý sa však skutočne stal a jeden „únosca“ dokonca počas jazdy pokojne spinkal.