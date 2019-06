Kramár hrá mafiána: Je to celý Kočner!

„Keď si v tom mene zameníte Voz za Koč, tak hneď budete vedieť, aký charakter tam hrám. Už som hral aj predsedu v Únose, ten sa tiež volal Predseda a nie pravým menom... Táto moja postava sa volá Vozner a nápadne sa podobá na pána, ktorý je teraz už zavretý... Celé to Za sklom je vlastne o tom, čo sa deje na tej našej politickej scéne, akurát tie mená sú trošku iné, aj keď veľmi nápadne podobajúce sa,“ priblížil Kramár v rozhovore.

Umelci by podľa známeho herca mali svojou tvorbou reflektovať súčasnú politickú situáciu a poukazovať na problémy v spoločnosti. „Dlho sa otáľalo, ľudia sa báli, ja som strašne rád, že sa to prestáva diať a že sme schopní povedať neagresívne svoj názor,“ poznamenal interpret. „Osobne napríklad veľmi nemám rád neonacistov a týchto všetkých Kotlebovcov, lebo to, čo robia, to je čistá propagácia násilia. Ja neznášam násilie, a keď sledujem, čo sa tu deje, tak si len hovorím 'Asi tu dlho nebola vojna...' Niektorým ľuďom to asi chýba, a tí, ktorí propagujú nacistické myšlienky, sú strašne hlúpi, nepoučiteľní... Vôbec nechápem, ako môže niekto takým spôsobom myslieť, však je slniečko, je krásne, ja sa chcem stretať s príjemnými ľuďmi, usmievať sa a nie sa báť,“ poznamenal 60-ročný Bratislavčan.

„My sa tu stále tak strašíme, Kotlebovci strašia ľudí všelijakými migrantmi a nezmyslami... Migranti tu vždy boli a aj budú. Ja sa ich nebojím, aspoň nie tak primárne a hlúpo, som skôr za to, že im naozaj treba pomáhať tam, kde žijú, a vo veľkom, aby sa neťahali sem. A iste, keď prídu vo väčšom počte, nemali by tu byť len tak bezprizorne pustení, potom jasné, že tu začne kriminalita a bude to tu nebezpečné, ale individuálne som zatiaľ žiadneho takého agresívneho migranta nestretol, tak prečo sa mám báť a druhých strašiť a voliť stranu, ktorá tu bude biť po hlave každého človeka trošku tmavšej pleti? To je nezmysel. Ja som za slobodu a za to, aby sme sa tešili jeden z druhého,“ uzavrel s úsmevom na tvári.