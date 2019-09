Parišková mimo obrazoviek: Fíha, maskáče, špekačky a žiadny mejkap!

BRATISLAVA - Aneta Parišková (46) je dlhé roky stálicou televíznych obrazoviek. V spravodajstve si ju inak ako v kostýmčeku a s dokonalou vizážou predstaviť ani nevieme. Blondínka je však navyše aj trojnásobnou mamou a vo voľných chvíľach so synmi vyzerá úplne inak.

Moderátorka Aneta Parišková je žena do koča aj do voza. Na jednej strane je televíznou hviezdou so serióznym imidžom a dokonalou vizážou. na strane druhej je trojnásobnou mamou a v súkromí si na perfektne nalíčenú tvár, štýlové oblečenie a bezchybný účes nepotrpí.

Počas víkendu sa Aneta ukázala na svadbe svojich priateľov, ďalší deň však už strávila v úzkom rodinnom kruhu so svojimi tromi synmi a manželom Miroslavom. Vybrali sa spolu na opekačku a blondínka veru nebola za dámičku. Nahodila sa do maskáčov, vlasy zopla do chvosta a zakryla šiltovkou. A s mejkapom si už starosti vôbec nerobila. Takto ju poznajú naozaj len tí, čo ju už niekedy stretli mimo televíznych obrazoviek.

„Krásny deň v prírode. Po dlhom čase opekané špekačky a slanina,” okomentovala zábery na Instagrame.

