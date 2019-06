Extrémne ťažký náklad "vzpierača" Forgáča: Preboha, Marcel, neseklo ťa?!

Už od roku 2011 na Slovensku funguje akcia, ktorá nesie názov Misia - osobnosti kuriérmi. Pod vedením Nikitu Slováka sa známe tváre snažia pomáhať iným. „​Misia je vlastne výmysel českých režisérov Formana a Svěráka a majiteľa služby kuriérskej. Prvýkrát sa tieto uniformy objavili vo filme Vratné láhve a vtedy napadlo Svěráka niečo také urobiť. Urobili to v Prahe, bolo to naozaj veľkorysé, krásne. Jazdil tam každý, kto v Prahe niečo znamená. Úplne tí najväčší umelci a mne sa to páčilo. Ja som tam bol jeden z tých možno 3 slovenských účastníkov, no a potom ma poprosili títo ľudia, či by som to nedotiahol sem," prezradil ambasádor projektu pre topky.sk.

Nikita Slovák je ambasádor a zakladateľ projektu Misia - osobnosti kuriérmi na Slovensku od roku 2011. Zdroj: Jan Zemiar

Na nábreží Dunaja sa tak zhŕklo päťdesiat osobností slovenského šoubiznisu odhodlaných vysadnúť na bicykle a doručiť ľuďom, ktorí si ich objednali, certifikát. Medzi celebritami nechýbal, tak ako ani roky predtým, moderátor Marcel Forgáč. Ten pred štartom viedol družnú debatu s Ludwigom Baginom a prišlo aj na tému sila a šport. Jeden z hádačov jojkárskeho Inkognita si povedal, že herca bez problémov zodvihne. Pri Ludwigovej výške a stavbe tela to bol však riskantný manéver a Marcela mohlo pokojne seknúť v krížoch. Všetko ale dopadlo dobre a nik neprišiel k úrazu.

Obaja tak mohli spolu s ďalšími známymi tvárami sadnúť o desiatej hodine na bicykel a rozpŕchnuť sa do ulíc Bratislavy. Doručovali pritom certifikáty ľuďom, ktorí si ich objednali. V prípade, že ste si zavolali konkrétnu osobnosť, zaplatili ste 50 €, ak vám to bolo jedno, tak 10 €. V pondelok sa tak vďaka tejto misii podarilo vyzbierať neuveriteľných 11 614,30 €, ktoré poputujú na nákup pomôcok pre zdravotne znevýhodnené deti a mladých ľudí.

Marcel Forgáč takto posiloval s Ludwigom Baginom. Zdroj: Jan Zemiar