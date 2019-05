Veľká radosť slovenského herca: Takto dopadlo jeho "poprvé"!

Spomínaná dvojica umelcov patrí v predstaveniach Novej scény medzi stálice, tentokrát sa však na predstavení herecky nezúčastnila. Dôvodom je práve skutočnosť, že Patrik pôsobil ako režisér predstavenia, kým Dávid sa postaral o jeho dramaturgickú stránku.

Do úlohy Cyrana postavili úžasného Jána Slezáka v alternácii s talentovaným Lukášom Pištom, úlohu Roxany stvárnili Mirka Dírnová a Romana Dang Van, rolu Jána zverili do rúk Dáriusa Kočiho a Vladka Plevčíka.

Celé prestavenie šliapalo ako hodinky a zrejme nikomu neuniklo, že medzi partiou hercov na javisku fungovala skvelá chémia. Nielen tá, ale i úžasné herecké i spevácke výkony protagonistvov boli dôvodom, prečo boli diváci nadšení a celý tím odmenili búrlivým potleskom a pozitívnymi reakciami.

Po premiére sa všetci zišli na after párty, kde sa nám podarilo vyspovedať režiséra Paťa Vyskočila aj predstaviteľa Cyrana - Janka Slezáka. To, ako sa im na muzikále pracovalo, ako sa cítili po premiére, čo bolo pre nich náročné, ako je Vyskočil spokojný so svojím režisérskym debutom a množstvo ďalších pikošiek sa dozviete v našich videorozhovoroch vyššie.